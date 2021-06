Arturo Vidal, más claro que nunca: "Me gusta el América, pero tiene que haber interés de las dos partes"

El mediocampista chileno volvió a lanzarle un guiño al América, club con el que ya ha manifestado que le gustaría jugar.

Arturo Vidal ha manifestado en cualquier cantidad de ocasiones que le gustaría jugar en el América, una institución que le llama la atención y con la cual no descarta fichar en un futuro cercano, recordando que actualmente milita con el Inter de Italia.

En este mismo periodo de transferencias se especuló que el mediocampista chileno interesaba a las Águilas. Sin embargo, la propia directiva del cuadro más ganador de México descartó la posibilidad, debido a lo costosa que es la ficha del King.

Al término del partido entre Chile y Argentina de la Copa América 2021, el jugador de 34 años charló con TUDN, volviendo a hacer un guiño al club de Coapa, que desea que demuestre más iniciativa para contratarlo a un futuro.

"Yo siempre he dicho que me gusta México, me gusta el América, ojalá algún día se me dé, pero tiene que haber interés de las dos partes", contestó al ser cuestionado sobre si existen posibilidades de arribar al club.

El King vivirá en la próxima temporada su último año de contrato con el Inter, debido a que firmó hace un año un vínculo por dos cursos con el actual campeón de la Serie A. ¿Será cercano un regreso al continente americano, o buscará seguir prolongando su aventura por Europa?