¿Artículo 225? La regla que todo Boca extraña

El Xeneize pierde a Nández y a Marcone para la final de la Copa Superliga. ¿Puede pedir que los incluyan por los convocados a la Selección Sub 20?

Boca jugará la final de la Copa Superliga ante Tigre con dos bajas muy sensibles: Nahitan Nández e Iván Marcone están suspendidos y no podrán estar presentes en Córdoba frente al Matador.

Teniendo en cuenta las convocatorias de Agustín Almendra y Marcelo Weigandt a la Selección Sub 20 para disputar el Mundial de Polonia, ¿podría pedir el Xeneize el artículo 225? No. Es que en 2017 la AFA lo eliminó del reglamento por decisión unánime y, desde entonces, los clubes no pueden utilizar a jugadores sancionados para que actúen en lugar de compañeros convocados al seleccionado.