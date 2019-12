Arthur y Piqué regresan al once y Rakitic repite

Valverde recupera al central tras cumplir sanción y devuelve al brasileño a la zona media junto a un Rakitic que se mantiene en el once titular.

ANÁLISIS

Ernesto Valverde quiere equilibrio ante el y para ello ha dispuesto el once que, a pesar de las numerosas bajas que arrastra, le brinde un mayor balance entre el ataque y la defensa. De hecho, ya avisó en la rueda de prensa previa que la posibilidad de que Ivan Rakitic se mantuviera en el once y disputara su tercera titularidad en el Wanda Metropolitano era muy real y así ha sido, reforzando una zona ancha en la que no está Sergio Busquets por sanción y en la que tampoco puede disponer de un Sergi Roberto que reemplazará a Nélson Semedo como lateral derecho. Sin embargo, no es la única sorpresa del once.

El artículo sigue a continuación

También destaca la presencia de Arthur Melo junto al croata y al intocable Frenkie De Jong, el único centrocampista del que hasta la fecha no ha rotado. Es evidente que Valverde quiere tener el balón a domicilio del Atlético y cuenta con los mejores jugones que tiene en la zona de construccion. En el resto de líneas juegan los esperados.

Es decir, Marc-André Ter Stegen formará bajo palos y estará guarecido por una defensa en la que formarán el mencionado Roberto como carrilero diestro, Júnior Firpo por la izquierda, y los centrales titulares, Clément Lenglet y Gerard Piqué, que regresa al once tras cumplir sanción. En ataque, sin el lesionado Ousmane Dembélé, el Barcelona saldrá con la MSG, que ya vio puerta al unísono por segunda vez esta temporada ante el .