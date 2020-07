Arteaga revela que América lo buscó antes que el Genk

El zurdo es el mexicano más reciente en emigrar al Viejo Continente procedente del conjunto Lagunero.

Antes de irse a Europa con el KRC Gent, el América contactó a para conocer el estatus de Gerardo Arteaga poco antes de que arrancara el torneo Guardianes 2020 de la . Así lo confesó el propio lateral.

""Me quedé con la espinita de llegar a algún equipo grande. Había escuchado que (las Águilas) me buscaron", sostuvo en conversación con el programa de radio de Los Campamentos el defensa que cuenta también con pasaporte español, no cuenta como extracomunitario y que jugará en el balompié belga a partir de la temporada 2020-21.

Si el mundial se jugara por confederaciones y CONCACAF 🌎 se fuera a enfrentar a la Confederación Africana 🌍…



¿Qué jugadores deberían alinear para avanzar a la siguiente ronda? pic.twitter.com/QVJd5BftLW — Goal en español (@Goal_en_espanol) July 23, 2020

Sobre sus aspiraciones a la Selección mexicana, con la que debutó en amistosos durante el 2018 después del Mundial en , el lateral le mandó un recado al director técnico del Tri, Gerardo Tata Martino.

“Quiero durar mucho tiempo en Europa, no tengo miedo de ser convocado o no a la Selección”, manifestó a la emisora W Deportes. El oriundo de Zapopan debutó en el cuadro Albiverde en el Apertura 2016, donde permaneció hasta su transferencia.