Arnulfo Beitar se despidió del Sonsonate

El defensa es otra baja de los cocoteros.

El colombiano Arnulfo Beitar Córdoba se despidió del Sonsonate en sus redes sociales. El zaguero es otra de las bajas del equipo de Rubén Da Silva, al que llegó para el Apertura 2019.



“Fueron dos torneos de mucha dedicación y superación personal, en donde me identifiqué con los colores verde y blanco del Sonsonate. Me despido pero me quedo con todo el cariño de ustedes y con la presencia de los hinchas en el estadio, con sus aplausos en los tiempos de victoria y el acompañamiento en los tiempos difíciles”, indicó el jugador en las líneas de despedida que escribió.



“Gracias por los buenos momentos, por valorar el esfuerzo y por todo el apoyo que me brindaron; pero así es la vida y las despedidas también hacen parte de la historia del fútbol. Agradezco a mis compañeros, de los cuales también me llevo muy buenos recuerdos y al profe”, finalizó Beitar.