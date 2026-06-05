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Arne SlotImago
Sydney Jordan

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Arne Slot deja al Fulham en la sala de espera para el trabajo de sus sueños

Fichajes
A. Slot
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Fulham

Tras su destitución en el Liverpool, se rumoreó que Arne Slot podría seguir en la Premier League; el Fulham mostró interés, pero The Athletic indica que su regreso a Inglaterra no será inmediato.

Poco después, el Liverpool presentó a su sucesor: Andoni Iraola, exentrenador del Bournemouth.

La marcha de Silva dejó libre el banquillo de Craven Cottage.

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Los Cottagers se fijaron de inmediato en Slot, quien, según The Athletic, también atrae el interés de otros clubes, entre ellos el AC Milan. 

Sin embargo, el medio inglés señala que probablemente firme con un nuevo club pronto.

El técnico no tiene prisa y sigue de cerca la situación de la selección holandesa.

Tras el Mundial, Ronald Koeman podría dejar la selección y Slot mantiene todas las opciones abiertas.

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