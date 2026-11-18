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Arminia Bielefeld vs. Magdeburg: hora de inicio

Bundesliga II - Jornada 12 20 nov 2026 - 12:30 SchuecoArena

El Arminia Bielefeld recibe al 1. FC Magdeburg en la SchücoArena de Bielefeld para disputar un duelo de la 2. Bundesliga. Ambos clubes se encuentran en el tercio superior de la tabla y luchan por puntos importantes en la pelea por el ascenso.

El Arminia, dirigido por Oliver Kirch, atraviesa un buen momento. Ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales, entre ellos una destacada victoria a domicilio ante el Holstein Kiel.

El Magdeburg viaja a Bielefeld con su entrenador Petrik Sander y también llega con confianza. Su reciente victoria por 4-1 contra el St. Pauli pone de relieve la fortaleza ofensiva del club.

La situación en la tabla añade importancia al encuentro. El Magdeburg ocupa la cuarta posición y el Bielefeld le sigue en la sexta: un duelo directo entre dos candidatos al ascenso.

Quienes quieran seguir el partido en directo encontrarán a continuación toda la información sobre la transmisión, la hora de inicio y las alineaciones.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Arminia Bielefeld y el Magdeburg?

El Arminia Bielefeld llega a este encuentro con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos de liga. Su triunfo más reciente fue a domicilio ante el Holstein Kiel por 2-1. Antes, el equipo se impuso por 3-1 al Braunschweig. Solo perdió el partido en casa contra el Hertha BSC, por 0-1.

El Magdeburg suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos partidos de liga. Su último encuentro liguero fue la victoria por 4-1 a domicilio ante el St. Pauli; también fue impresionante el 6-1 contra el Karlsruher SC en el partido anterior. El empate contra el Darmstadt (1-1) y la derrota ante el Dynamo Dresden (0-2) muestran que los sajones no siempre mantienen la regularidad.

Arminia Bielefeld vs. Magdeburg: alineaciones

Arminia Bielefeld vs. Magdeburg: estado de forma

Arminia Bielefeld vs. Magdeburg: balance de enfrentamientos directos

Arminia Bielefeld vs. Magdeburg: clasificación