Arizona Cardinals vs Los Angeles Rams: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

En la Semana 14 del calendario de la NFL 2025, los Los Angeles Rams se dirigen al desierto para un enfrentamiento dominical con los Arizona Cardinals en el State Farm Stadium.

Los Rams entran al partido buscando recuperarse de una estrecha derrota por 31-28 ante los Carolina Panthers. A pesar de ese revés, Los Angeles ha estado en una buena racha, ganando cuatro de sus últimos cinco partidos con victorias convincentes sobre Tampa Bay, Seattle y New Orleans en el camino.

Arizona, por otro lado, no parece tener suerte. Los Cardinals cayeron 20-17 ante los Tampa Bay Buccaneers en su última actuación, continuando lo que se ha convertido en una racha brutal. Han perdido ahora cuatro juegos consecutivos, tres de ellos por márgenes abultados, mientras su temporada sigue desmoronándose.

Hora de inicio del partido Arizona Cardinals vs Los Angeles Rams

Los Cardinals y Rams se encontrarán en la Semana 14 de la temporada de la NFL en el State Farm Stadium en Glendale, AZ, el domingo 7 de diciembre de 2025, comenzando a las 4:25 pm ET o 1:25 pm PT.

Noticias del equipo Arizona Cardinals

En el lado de Arizona, las cosas parecen un poco más preocupantes. Marvin Harrison Jr. y Trey Benson estuvieron ausentes en la sesión del miércoles, dejando su estado para el enfrentamiento contra los Rams en duda. Greg Dortch y Kelvin Beachum tampoco participaron en la práctica, mientras que el corredor Emari Demercado tuvo una participación limitada. En total, los Cardinals incluyeron a 11 jugadores en su informe de lesiones, no precisamente el parte médico más limpio de cara a la Semana 14.

Jacoby Brissett ha mantenido a Arizona a flote, lanzando para 2,188 yardas con solo cuatro intercepciones, pero la ofensiva ha tenido dificultades para generar jugadas grandes y que cambien el momentum. Bam Knight lidera el ataque terrestre con 255 yardas y cuatro anotaciones, y Trey McBride sigue destacándose, acumulando 879 yardas y ocho touchdowns. El problema ha sido mantener consistencia durante los cuatro cuartos.

Josh Sweat lidera la defensa con 11 capturas, pero errores de cobertura y asignaciones fallidas los han puesto repetidamente en situaciones difíciles. Con varios titulares defensivos dudosos o completamente fuera, esas preocupaciones no desaparecerán pronto.

Informe de lesiones de los Cardinals: Dadrion Taylor-Demerson, S - Dudoso, Walter Nolen III, DT - Dudoso, Max Melton, CB - Dudoso, Emari Demarcado, RB - Dudoso, Hayden Conner, G - Dudoso.

Getty Images

Noticias del equipo Los Ángeles Rams

Los Rams están haciendo todo lo posible para mantener su plantilla fresca hacia el final de la temporada, reduciendo las repeticiones en los entrenamientos y siendo cautelosos cuando los jugadores sufren golpes. Varios jugadores salieron del partido de la Semana 13 contra los Panthers un poco magullados, pero Sean McVay no espera que nadie se quede fuera para el domingo.

Cuando la semana comenzó el miércoles, Kyren Williams, Kamren Kinchens, Omar Speights y Byron Young estaban todos como participantes limitados, sin embargo, McVay anticipa plenamente que todos estarán listos para jugar. Lo mismo se aplica a Davante Adams, Darious Williams y Poona Ford, quienes fueron retenidos fuera de la práctica por completo como parte del enfoque de mantenimiento.

Matthew Stafford ha estado operando a un alto nivel, lanzando solo cuatro intercepciones en 401 intentos de pase. Nacua continúa brillando como su objetivo principal, acumulando 1,019 yardas en 86 recepciones, mientras que Williams aporta el equilibrio tan necesario a la ofensiva con 868 yardas por tierra y siete touchdowns.

Defensivamente, los deslices de la semana pasada fueron más lapsos de última hora que fallas estructurales. Byron Young sigue siendo una fuerza con 10 capturas, y la presión al pasador de los Rams sigue definiendo la identidad de la unidad. Hay algunas lesiones en juego, pero ninguna que inclina drásticamente el enfrentamiento.

Informe de lesiones de los Rams: Quentin Lake, S - IR, Tutu Atwell, WR - IR-R, Roger McCreary, CB - IR, Rob Havenstein, OT - IR, Tyler Higbee, TE - IR.

Getty Images

Ver y transmitir en vivo Cardinals vs Rams en Estados Unidos

Los Cardinals se enfrentan a los Rams en la Semana 14 de la temporada 2025 de la NFL, y será transmitido en vivo a nivel nacional por FOX. Los aficionados pueden ver la cobertura en Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Se anunciarán pronto más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Cardinals vs Rams en todo el mundo

Para los aficionados fuera de los EE. UU. que quieren mantenerse conectados con la acción, NFL Game Pass en DAZN es la entrada definitiva. Ofrece más de 200 enfrentamientos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte emocionado durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Cardinals vs Rams

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con entrada a partir de $386. Desde ahí, los precios ascienden a través de los niveles, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para el desglose completo de cómo comprar entradas para los juegos de la NFL.

Fútbol Fantasy: Cardinals vs Rams

Jacoby Brissett sigue rindiendo para Arizona. El veterano mariscal de campo ha superado las 300 yardas de pase en tres partidos consecutivos y no ha bajado de las 250 yardas una sola vez esta temporada, convirtiéndolo en una de las mejores elecciones en el fútbol fantasy. Con la Semana 14 perfilándose como otro juego con mucho pase contra los Rams, Brissett se encuentra firmemente en la conversación de mariscales de campo de nivel medio QB2.

En el backfield de los Cardinals, Zonovan Knight sigue siendo un candidato popular de Flex, asumiendo que Trey Benson deba sentarse nuevamente. Sin embargo, las expectativas deben ser moderadas dado que Los Ángeles tiene una de las defensas contra el juego terrestre más duras de la liga y el potencial de que Arizona se vea obligado a adoptar un modo de juego de recuperación.

En la línea lateral opuesta, Matthew Stafford acaba de soportar su actuación más baja de la temporada. El veterano entró al juego con solo dos intercepciones en todo el año y duplicó ese total en una tarde, incluyendo una devolución para touchdown, además de perder un balón costoso en la profunda zona de los Panthers al final del partido. Stafford estará ansioso por presionar el botón de reinicio en la Semana 14 cuando los Rams reciban a los Cardinals.

Kyren Williams salió brevemente la semana pasada después de torcerse el tobillo, pero finalmente regresó y terminó el juego. Aun así, los Rams ya han insinuado que reducirán su volumen con los playoffs en el horizonte. Todavía se perfila como un RB2 en el futuro, pero los gerentes de fantasía deben prepararse para cargas de trabajo ligeramente menores hacia el final.

Predicciones del Juego Cardinals vs Rams

Los Ángeles prácticamente regaló la derrota de la semana pasada, una devolución para touchdown y dos pérdidas de balón dentro del territorio de anotación, una de ellas en la línea de gol, harán eso. Es difícil imaginar a Matthew Stafford repitiendo ese tipo de colapso en la Semana 14. Además, la línea ofensiva de Arizona está en una mala posición, y este frente siete de los Rams está diseñado para aprovechar al máximo.

Jacoby Brissett aún debería conectar con Trey McBride y Marvin Harrison Jr. para un puñado de jugadas explosivas para mantener las cosas interesantes, probablemente acercándose a un margen de un punto. Pero con Sean McVay al timón, es difícil ver a los Rams perdiendo juegos consecutivos.

Predicción: Los Ángeles corrige los errores, controla la línea de golpeo y consigue una victoria cerrada sobre Arizona.

Probabilidades de Apuestas Cardinals vs Rams

Spread

Rams -8.5 (-105)

Cardinals +8.5 (-115)

Moneyline

Rams -420

Cardinals +330

Total

OVER 48.5 (-105)

UNDER 48.5 (-115)