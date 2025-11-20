Arizona Cardinals vs Jacksonville Jaguars: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Recién salidos de dos semanas llenas de altibajos, los Jacksonville Jaguars se dirigen al oeste con la mirada firmemente puesta en un tan esperado regreso a la postemporada cuando se enfrenten a los Arizona Cardinals en decadencia en Glendale el domingo.

Con un récord de 6-4, los Jaguars acaban de autorizar lo que podría considerarse el punto de inflexión de su año, una contundente victoria de 35-6 sobre Los Angeles Chargers. Ese dominante regreso se sintió incluso más grande considerando que llegó después de una dolorosa derrota en Houston, donde los Texans les hicieron 26 puntos en el último cuarto y se llevaron una victoria de 36-29.

Mientras tanto, los Cardinals (3-7) están tambaleándose hacia este enfrentamiento con las ruedas tambaleantes. Han perdido siete de sus últimos ocho partidos y vienen de sufrir derrotas aplastantes consecutivas contra rivales de la NFC Oeste, primero contra los Seattle Seahawks y luego contra los San Francisco 49ers. Arizona está buscando respuestas, y Jacksonville llega con el impulso necesario.

Hora de inicio del partido Arizona Cardinals vs Jacksonville Jaguars

Los Cardinals y los Jaguars se enfrentarán en la Semana 12 de la temporada de la NFL en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, el domingo 23 de noviembre, comenzando a las 4:05 pm ET / 1:05 pm PT para los fanáticos en los EE. UU.

Noticias del equipo Arizona Cardinals

La lista de lesiones de los Cardinals se mantuvo ocupada el miércoles, con un grupo considerable fuera de práctica. Kelvin Beachum (ingle), Baron Browning (conmoción cerebral), Emari Demercado (tobillo), Marvin Harrison (enfermedad), Will Hernandez (rodilla), Will Johnson (espalda/cadera), Dadrion Taylor-Demerson (tobillo) y Jonah Williams (hombro) no participaron.

Unos pocos al menos pudieron hacer algo de trabajo ligero. Trey Benson (rodilla), Hayden Conner (rodilla), Bam Knight (tobillo), Darius Robinson (ingle) y Garrett Williams (tobillo) practicaron de forma limitada.

Antes de que el equipo saliera al campo, el entrenador en jefe Jonathan Gannon cerró la puerta a la disponibilidad en la Semana 12 para Harrison y Demercado. Harrison sigue recuperándose después de que le retiraran el apéndice, mientras que la lesión de tobillo de Demercado en el partido del domingo lo obligó a salir temprano y no se ha curado lo suficiente para un regreso.

Vale la pena recordar que Browning, Harrison, Johnson, Taylor-Demerson y Williams no estuvieron disponibles en la derrota de la semana pasada contra San Francisco, lo que hace aún más evidentes las preocupaciones de profundidad de Arizona. Sin embargo, hay un rayo de esperanza: Benson oficialmente abrió su ventana de regreso de 21 días desde la IR esta mañana. Si continúa mejorando, podría vestirse contra una defensa terrestre de los Jaguars que ha sido un muro, ocupando el segundo lugar en la liga en yardas permitidas por tierra.

En el desierto, las cosas fueron mucho menos optimistas. Los Cardinals se encontraron enterrados temprano bajo un marcador de 25-10 en el medio tiempo contra los 49ers, y la avalancha solo creció a partir de ahí. Arizona cedió puntos en todos los cuartos, incluyendo ráfagas de dos dígitos en cada uno de los tres primeros, en su camino a una contundente derrota en casa por 41-22. Aun así, Brissett realizó un espectáculo estadístico, acumulando un asombroso total de 452 yardas con dos touchdowns y dos intercepciones mientras completaba un récord de la NFL empatando 47 de sus 57 lanzamientos. Zonovan Knight anotó un touchdown corto en sus cinco acarreos para 24 yardas.

En las bandas, Michael Wilson tuvo una actuación monstruosa con 15 recepciones para 185 yardas, y Trey McBride se unió al protagonismo con 10 recepciones para 115 yardas y un touchdown, a pesar de que Arizona nunca estuvo realmente cerca.

Noticias del equipo Jacksonville Jaguars

Travon Walker se lesionó la rodilla durante la demolición de Jacksonville a Los Ángeles, un duro revés para un jugador que silenciosamente se ha convertido en uno de los detenedores de carrera más subestimados de la liga mientras aún ofrece verdadera presión de pase.

Mientras tanto, Brian Thomas (tobillo), Anton Harrison (rodilla/tobillo) y Jourdan Lewis (cuello) no jugaron la semana pasada, y su estado sigue siendo algo a observar mientras los Jaguars avanzan hacia la Semana 12.

Los Jaguars mantuvieron el ritmo en su última salida, una demolición sin estrés de 35-6 sobre los Chargers que los colocó cómodamente por encima de la línea del .500. Jacksonville puso puntos en el tablero en todos los cuartos, culminando con un énfasis de 14 puntos en el cuarto.

Trevor Lawrence tuvo un día constante, aunque no espectacular, en el aire, completando 14 de 22 para 153 yardas con un touchdown y una intercepción imprudente, mientras que también anotó con una carrera. El novato Bhayshul Tuten generó 74 yardas y un touchdown en 15 acarreos, y Travis Etienne mantuvo el avance con 73 yardas y un par de llegadas a la zona de anotación. Por aire, Jakobi Meyers lideró con cinco recepciones para 64 yardas mientras los Jaguars se llevaron una victoria de principio a fin.

Ver y transmitir en vivo Cardinals vs Jaguars en EE. UU.

El juego entre Cardinals y Jaguars de la Semana 12 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo por CBS. Si has cortado el cable, los fanáticos también pueden ver la cobertura enParamount+ y Fubo (¡Pruébalo gratis hoy!).

Pronto se darán a conocer más detalles sobre dónde ver el partido en los Estados Unidos, incluidas las opciones de streaming, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Cardinals vs Jaguars en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de los EE. UU. que buscan mantenerse conectados a la acción, NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte entretenido durante todo el año.

Para eludir las restricciones regionales o acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Cardinals vs Jaguars

Los boletos ya están disponibles en StubHub, con entradas desde $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y alcanzando los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y llegando hasta $10,406 para los mejores asientos del lugar.

Consulta el enlace a continuación para obtener un desglose completo de cómo comprar boletos para los juegos de la NFL.

Fútbol Fantasy Cardinals vs Jaguars

Jacoby Brissett puso números de videojuego el domingo, incluso cuando la tarde se desvió antes de que los fanáticos pudieran acomodarse en sus asientos. San Francisco devolvió la patada inicial hasta la línea de 1 yarda, y entró en la siguiente jugada, forzando un despeje de Arizona, y luego marcharon por el campo nuevamente. Cinco minutos después, los 49ers ya tenían una ventaja de 13-0 y los Cardinals ya luchaban cuesta arriba.

A partir de ahí, el guion cambió a modo de supervivencia total. Brissett retrocedió 57 veces asombrosas, igualando un récord de la NFL con 47 pases completados acumulando 452 yardas, 2 touchdowns y 2 intercepciones. Con caos o no, ahora ha alcanzado números de QB1 en cada una de sus cinco aperturas. En este tipo de ambiente de alto volumen y persecución del marcador, debes seguir poniéndolo como un QB1 asegurado hasta que se agote la fuente.

En Jacksonville, Trevor Lawrence ha registrado cuatro semanas de fantasía como QB1, aunque tres de esas se han respaldado con touchdowns por carrera en lugar de un espectáculo de fuegos artificiales aéreos. Solo ha lanzado múltiples pases de anotación dos veces esta temporada. Desde su descanso en la Semana 8, los Jaguars han dependido en gran medida del juego por tierra, y los Cardinals no contaron con los linebackers Mack Wilson, Baron Browning o Will Johnson la semana pasada, siendo la ausencia de Johnson especialmente perjudicial.

Aún así, el plan de juego de Jacksonville sigue siendo "proteger al mariscal de campo", no "dejarlo cocinar". Eso mantiene a Lawrence firmemente en la categoría de QB2 por enfrentamiento/streamer, un tipo que necesita producción por carrera para ascender al nivel superior.

En cuanto a Travis Etienne, apareció en el informe de lesiones con un problema en el hombro, limitado en la práctica del miércoles. Ahora mismo no parece una preocupación amenazante para la Semana 12. Si está activo, los administradores de fantasía deberían confiar en él, ha estado encadenando actuaciones fuertes y sigue siendo el corazón de esta ofensiva.

Predicciones del Juego Cardinals vs Jaguars

No estamos comprando exactamente la idea de que la paliza de Jacksonville el domingo pasado fue una gran declaración sobre los Jaguars. Si acaso, se sintió como un letrero de neón apuntando directamente a la línea ofensiva golpeada de los Chargers. Y para complicar las cosas para ambos lados, es posible que cada equipo esté sin un objetivo clave; Marvin Harrison Jr. (apendicitis) casi seguramente estará otra semana fuera de juego.

Lo que los Cardinals pueden hacer, sin embargo, es atacar una defensa de Jacksonville que ha sido una puerta giratoria contra los ala cerrada, clasificándose entre las cinco peores unidades de la liga en ese departamento. No se sorprendan si Jonathan Gannon inventa algunas estrategias para poner a Trevor Lawrence en posiciones incómodas.

Cuotas de Apuestas Cardinals vs Jaguars

Spread

Steelers +3 (-115)

Bears -3 (-105)

Moneyline

Steelers: +130

Bears: -155

Total

45.5 (Más de -110/Menos de -110)