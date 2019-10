Argentina vs. Alemania, amistoso internacional: día, hora, formaciones y cómo verlo por TV o streaming

La Albiceleste se mide en Dortmund ante el equipo de Low, en el primero de los dos amistosos de la fecha FIFA de octubre.

La Selección argentina conducida por Lionel Scaloni se prepara para afrontar lo que será la prueba más importante que tendrá hasta el comienzo -en marzo del 2020- de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a 2022. Sin el suspendido Lionel Messi, la Albiceleste se medirá nada menos que ante , como visitante, en lo que será su primera prueba de la fecha FIFA de octubre.

CONVOCADOS Y PROBABLE FORMACIÓN DE ARGENTINA

Además de la ausencia de Messi, Scaloni decidió no convocar ni a Sergio Agüero, quien no había estado en los amistosos de septiembre frente a y -y en lo que va del ciclo del entrenador sólo fue llamado a la -, ni a Ángel Di María, que viene en un muy buen nivel en , pero tampoco había sido parte de la última convocatoria. En cuanto a los que sí están, la gran sorpresa de la nómina es Nicolás González: el delantero surgido de viene de mostrar un muy buen nivel en los amistosos de la Sub-23 de Fernando Batista y lleva tres goles en cinco partidos con , en la 2. .

#Convocatoria Lista de convocados de la Selección Mayor y Sub 23 para la doble fecha FIFA del mes de octubre. pic.twitter.com/YbU2wREjPr — Selección 🇦🇷 (@Argentina) September 27, 2019

Además, como no hay convocados ni de Boca ni de River, porque esta fecha FIFA cae justo en medio de los cruces de semifinales de la , el DT no citó a sus dos arqueros principales -Franco Armani y Esteban Andrada- y por eso sumó un nuevo nombre a sus pruebas en el puesto: con Agustín Marchesín confirmado, Juan Musso tendrá una nueva chance tras haber ido a la Copa América y se sumó Emiliano Martínez, actualmente suplente de Bernd Leno en . También se destacan los regresos de Walter Kannemann, quien no estuvo contra Chile y México porque estaba disputando las semifinales de la Copa de , y del Monito Matías Vargas, que es una de las revelaciones de en el arranque de la temporada europea.

Con este panorama, habrá que esperar a los primeros entrenamientos del DT junto al grupo para empezar a imaginar un posible once para enfrentar a Alemania, aunque se espera que en este encuentro digan presente desde el arranque nombres como Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez, entre otros.

CONVOCADOS Y PROBABLE FORMACIÓN DE ALEMANIA

Tras el debate nacional que se armó en Alemania por el arco del seleccionado confirmó que, del , será el arquero titular en el amistoso ante Argentina, mientras que Manuel Neuer hará lo propio en el siguiente duelo, frente a Estonia, por las eliminatorias para la . "Podemos estar muy contentos de tener a dos arqueros de clase mundial", afirmó el entrenador, según el comunicado de la Federación Alemania de Fútbol (DFB).

Por el momento, el portero es el único confirmado del equipo alemán de cara al choque frente a Argentina.

DÓNDE SE JUGARÁ

El partido será en el Signal Iduna Park, Dortmund. Más conocido como Westfalenstadion, este estadio, que cuenta con una afluencia de más de 80.000 espectadores, 81.365 más concretamente, vio la luz en 1974. Su historia comienza en los inicios de los años 70, cuando otra de las grandes ciudades de Alemania, el municipio de Colonia, renuncia a construir un estadio, lo que dio vía libre a la ciudad de Dortmund para construir un nuevo coliseo o "el templo", como es conocido el estadio actual del .

FECHA Y HORA

El partido será el próximo miércoles 9 de octubre y la hora de inicio está pactada para 15:45, hora de Argentina.

CÓMO VER POR TV Y STREAMING

En Argentina, el partido será transmitido por el canal TyC Sports y por su plataforma digital, TyC Sports Play. El streaming puede ser por Cablevisión Flow o DirecTV Play . En el primer caso hay planes con un costo que va de los 100 a los 951 pesos y que está disponible para PC, MAC, Chrome web Browser y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior), o para los clientes de Cablevisión HD. La segunda opción es exclusiva para clientes de DirecTV. En ambos casos es necesario tener contratado el pack del fútbol para ver el encuentro.