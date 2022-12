Argentina 3-3 (4-2) Francia: resultado, alineaciones, polémicas, relato minuto a minuto y reacciones del partido por la final del Mundial Qatar 2022

En una de las finales más emotivas de la historia de los Mundiales, la Albiceleste se sacó su espina y se consagró por penales ante los Galos.

¡Argentina es campeón del mundo! ¡Lionel Messi es campeón del mundo! Una final para el infarto con un ganador merecido. Una definición que llegó a los penales porque Francia no bajó los brazos después de 75 minutos de un baile infernal de la Albiceleste, que sufrió la remontada en los 90 reglamentarios y, cuando estaba de vuelta en ventaja en el alargue, de nuevo los Galos lograron un 3-3 épico, pero los penales tuvieron a los de Lionel Scaloni con toda la gloria y a Dibu Martínez de nuevo como héroe.

El partido argentino había sido impecable hasta que los franceses se despertaron. El primer tiempo era un equipo concentrado al máximo ante otro que veía pasar la pelota. Presión, vértigo, intensidad, Argentina había hecho todo y se puso en ventaja con la clase de Leo para el penal y el contragolpe letal coronado por Di María. La superioridad era avasallante.

Y el segundo tiempo, cuando se esperaba que Francia se lanzara con todo, seguía de la misma forma, porque la Albiceleste controlaba la temperatura del partido. Pero los cambios de Deschamps y el desgaste acercaron al anterior campeón, descontó de penal gracias a Mbappé, que luego convirtió un golazo para llevar el duelo al suplementario, porque Lloris le sacó un remate imposible a Leo.

Y después de unos primeros 15 minutos donde ninguno quería arriesgar, las emociones llegaron en el segundo: con sufrimiento, Messi recogió un rebote de Lloris tras un tiro de Lautaro y la empujó para el 3-2, pero la alegría fue efímera y Montiel paró con la mano un remate y Mbappé, de vuelta desde los 12 pasos, igualó el encuentro que en el final pudo ser de cualquiera, por la atajada con el pie de Martínez y el cabezazo desviado de Lautaro en la última.

Los penales le dieron el premio a quien más lo había merecido. Dibu Martínez le tapó su remate a Coman, Tchouaméni tiró afuera el suyo y Argentina tuvo la mira precisa: convirtieron Messi, Dybala, Paredes y por último Montiel, que pasó de villano a héroe para el remate que se mete en la historia del fútbol argentino y Mundial, para la tercera consagración de Argentina, la consagración que Lionel Andrés Messi necesitaba y soñaba.

¡GOL DE ARGENTINA! ¡GOL DE MESSI! Con suspenso por la posición de Lautaro, Leo tomó el rebote y Argentina está a minutos de la gloria



¡GOL DE FRANCIA! De nuevo Mbappé para coronar una jugada impecable y pone el empate en la final



¡GOL DE FRANCIA! Se confió Otamendi, penal para los Galos y Mbappé lo cambia por el descuento



¡GOL DE ARGENTINA! Un contragolpe para la historia, salida en velocidad y Di María llegó por izquierda para vencer a Lloris



¡GOL DE ARGENTINA! Di María se inventó una falta en el área y Leo, con toda la categoría, le cruzó el penal a Lloris



Entonado por Lali Espósito, así sonó el Himno Nacional Argentino



Bienvenidos al relato minuto a minuto entre Argentina y Francia en el estadio Lusail, correspondiente a la final del Mundial de Qatar 2022.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO Argentina - Francia FECHA Domingo 18 de diciembre ESTADIO Lusail - Lusail, Qatar HORARIO 12:00 (ARG, BRA, CHI), 10:00 (COL), 09:00 (MEX), 16:00 (ESP), 07:00 (PT), 10:00 (ET) (USA)

CÓMO VER EN VIVO POR TV Y POR STREAMING

El partido estará disponible a través de la televisión en Argentina por DirecTV Sports, la TV Pública y TyC Sports. En México estarán las opciones de Sky Sports, TUDN, Azteca 7 y el Canal de las Estrellas, mientras que en Estados Unidos el encuentro estará en Español por Telemundo y en Inglés por FOX. En Chile por DirecTV Sports, Canal 13 y Chilevisión y en Colombia se podrá seguir por DirecTV Sports. Finalmente, la 1 TVE transmitirá el juego para España.

El juego entre Argentina y Francia estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y en España por Movistar+. Asimismo, en Estados Unidos estará por Fox Sports App y Telemundo App.

FORMACIONES

ARGENTINA

Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Cristiano Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

FRANCIA

Hugo Lloris; Jules Koundé, Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni; Ousmane Dembélé, Antonie Griezmann, Kylian Mbappé; Oliver Giroud. DT: Didier Deschamps.