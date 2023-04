Antoine, patrimonio del Atlético de Madrid

Griezmann sigue siendo el soldado universal de Simeone

"Sabía que al llegar aquí me tenía que hacer pequeño por todo lo que había hecho a la afición. Y trabajé. También por temas de contrato y los 30 minutos que sólo podía jugar, pero me daba igual. Trabajando, el fútbol te da". Palabra de Antoine Griezmann. El francés, que no para de crecer, de jugar cada vez mejor y de acercarse a los números de su 'prime', está opositando a mejor jugador de la Liga 2022-23. Siempre fue una estrella con alma de gregario, pero tras su exhibición mundialista, su crecimiento parece no tener techo. No es que el equipo juegue para Antoine, es que el del pelo rosa se sacrifica por el equipo. Aporta liderazgo, omnipresencia, finura, precisión, categoría, remate, intendencia defensiva y sobre todas las cosas, una inteligencia táctica descomunal. No hay partido que no anteponga el colectivo a su ego. Y no hay partido que, lejos de medir sus esfuerzos, los multiplique. Antoine no se sienta en la mesa de Messi. Ni en la de Cristiano. Ni en la de Vinicius. Ni en la de Mbappé. Se sienta en la suya. En la mesa de uno de los tipos más inteligentes que ha dado el fútbol mundial en la última década.

Antoine, que ha transformado los pitos en aplausos y el rencor en devoción, está justo en el lugar donde quería estar. Es feliz, se siente liberado y está 'on fire'. Es el primer jugador de la Liga que llega a los dobles dígitos, con 11 goles y 10 asistencias, está siendo el artífice de la racha extraordinaria del Atlético y está decidido a crecer todavía más hasta final de curso. Juega para Simeone, es un fiel creyente del cholismo y está entregado a la causa. Es el primer soldado del argentino, se siente en deuda con él y está trabajando para devolverle toda la confianza que el técnico le dio. No lo oculta. "Por el Cholo y este equipo lo doy todo. Es normal que cuando hay una persona que lleva mucho tiempo en el club se hable de fin de ciclo con cuatro partidos malos, pero el Cholo es el mejor entrenador para el Atlético". Si Simeone es lo mejor que le ha pasado en la vida al Atleti, Griezmann es lo mejor que le ha pasado al Cholo desde que llegó. Antoine es todo un equipo dentro de un mismo jugador. Está en todos sitios. Destila energía positiva, fútbol de quilates y se ha metido al público en el bolsillo.

Si tiene que ir al piso para barrer, va al suelo. Si tiene que hacer una cobertura para jugar de lateral, no se le caen los anillos. Si tiene que retrasarse para generar juego, se coloca a la altura de Koke. Si tiene que tirarse al costado para generar espacios, los fabrica. Si tiene que pausar el partido, aparece entre líneas para tocar. Si tiene que acelerar el partido, siempre encuentra el primer toque necesario para entrar a golpe de corneta. Y si tiene que inclinar el partido para que su equipo gane, siempre aparece. Si todavía existía algún tipo de rencor en la grada, si faltaba alguien por perdonarle, ya no queda nadie. Antoine trabaja, da lo mejor que tiene y lidera. Es el primer soldado del Cholo. No es el mejor jugador del Atleti. Es una leyenda viva del club. Patrimonio del Atleti. Se ha ganado el perdón. Dentro y fuera del campo. El débil se venga. El fuerte perdona.

Rubén Uría