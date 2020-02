Ángel Torres sobre Ángel: “Al Barça no se le puede decir no”

El presidente del Getafe habló sobre la posibilidad de que su delantero sea el elegido en el casting de ‘9’ que hacen desde Barcelona.

Ángel Torres fue muy claro al hablar, como siempre hace, y se refirió al nombre de Ángel, uno de los delanteros que suena para reforzar la delantera del si reciben luz verde para fichar tras la baja de Dembélé.

El presidente azulón señala que “no puedo negarle a un chico ir a un equipo grande como el Barça” y asegura que “al Barça no se le puede decir que no, si te piden un jugador o un director deportivo. Yo también les he pedido algún jugador alguna vez”.

Respecto a la cláusula de rescisión de 10 millones afirma que “la cláusula de rescisión, que es de 10 millones, no sería un problema”.

También recalca su buena relación con Bartomeu y Planes pero diciendo que “no tengo ninguna noticia ni indicio de que vayan a fichar a Ángel, no me da el tufillo de que sea el elegido”.

Desvela una conversación con su jugador al que “le dije que estuviera tranquilo, él sabe la relación que tengo con la gente del Barça y que no había nada, que van a salir muchos nombres”. Incluso hizo una reflexión en voz alta: “¿A quién no le gustaría ir al Barça?”.

Ángel, tranquilo por su parte

Al respecto el propio futbolista se pronunció diciendo que “no sé nada, solo lo que ha salido en prensa. No hay nada de momento. Yo estoy tranquilo y centrado en el . Me estoy dejando la piel por este club y en principio no hay nada"