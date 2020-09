Ancelotti sobre James: De rumor a realidad. ¿Qué cambió?

El pasado mes de Julio el técnico italiano se refirió al colombiano como rumor y hoy está a horas de ser oficializado como jugador del Everton.

"¿James Rodríguez? Me gusta mucho como jugador. Cuando salí de Madrid, James Rodríguez me siguió a Munich, pero él me siguió como un rumor a y ahora me está siguiendo a como un rumor". Esas fueron las palabras con las que Carletto, el 8 de junio, se refirió a la posibilidad de que Rodríguez se sumara al .

"Tengo que ser honesto, me gusta mucho, pero él es un jugador del y creo que seguirá siendo un jugador del Real Madrid", había agregado aquella vez el italiano para ratificar su predilección por el volante cafetero, el mismo con el que ya se reunió en Liverpool y que está a horas de convertirse, nuevamente, en un jugador de su plantilla pese a su pronóstico.

Cierto es que mucha agua ha pasado por debajo del puente y que en una dinámica como la del fútbol son bastantes las cosas que pueden suceder, todas diametralmente opuestas unas de otras. Este nuevo capítulo Ancelotti-James no ha sido la excepción y el camino de ambos ha vuelto a coincidir.

¿Pero cómo? Pues, James terminó totalmente relegado por Zidane en el Real Madrid al punto que ni siquiera fue convocado para los últimos partidos de la Liga. Aún así se sumó al festejo del título, pero vio la eliminación del Merengue en la Champions por televisión mientras definía los nuevos pasos en su futuro.

Desde entonces su nombre fue vinculado con una gran cantidad de equipos: , , ... Todos posibles destinos para el cucuteño que no pasaron de rumores o intereses que no trascendieron. Poco a poco el panorama se fue cerrando y todo volvió a apuntar a su 'padrino', quien ni corto, ni perezoso, le abrió una vez más las puertas del camerino para liderar una reconstrucción total del Everton.

"Tengo garantías de la junta de que vamos a mejorar el equipo", fue otra de las frases memorables de Ancelotti aquel 8 de junio, aunque en ese momento eran Thiago Silva, Edinson Cavani y Adrien Rabiot los que se sumaban al '10' como posibles refuerzos.

En la predicción que sí acertó el técnico fue en la calidad de los jugadores que la directiva gestionaría para satisfacer sus necesidades: "Necesitamos buenos jugadores y los jugadores que vamos a firmar serán buenos jugadores. No importa si son jóvenes o viejos, con experiencia o sin experiencia. Es importante tener buenos jugadores". Además de James, ya se oficializó a Allan, proveniente del Napoli y está por confirmarse a Abdoulaye Doucoure, tres puntales con los que el lado azul de buscará ferozmente hacerle contrapeso al lado rojo que vive tiempos inmejorables.