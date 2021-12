El pasado verano, cuando Carlo Ancelotti regresó por sorpresa al Real Madrid, cualquier aficionado hubiera firmado pasar la Navidad en esta situación. Afianzado en el primer puesto de la Liga y clasificado para el mata-mata de la Champions como líder de su grupo, las sensaciones son muy prometedoras. Y con esa mezcla de satisfacción y ambición que viene arrastrando encarará en enero la Copa y la Supercopa, dos pistas en las que patinó al inicio de 2021.

No le era nada fácil al italiano poner al equipo donde está ahora. Tenía que luchar contra la sombra de Zidane, muy alargada por todo lo logrado y por su infinito carisma, y rehacer una plantilla que recogía tras una temporada sin títulos y con necesidad de remodelación. Se fue la pareja de centrales de las tres Champions seguidas, Varane-Ramos; uno de los niños por los que se soñó con el proyecto de los jóvenes, Odegaard; no se consiguió a los fichajes más deseados, Mbappé y Haaland; y llegaron Alaba, de sobra contrastado, y Camavinga, con muy buena pinta y mucho que pulir.

Adaptándose a cada circunstancia empezó a marcar el paso Ancelotti, al que más de uno veía de vuelta tras no triunfar en clubes de perfil menor como Nápoles y Everton. Enseguida demostró que no había perdido ni un gramo de su talante, tan útil en el vestuario como en el área técnica y la sala de prensa. También que su propuesta se mantenía, cómo cambiar a estas alturas y con tal currículo, en la preferencia por lo bonito. Aunque irregular en estos meses, lo que se ha visto reflejado en no pocos partidos, su Madrid divierte y funciona.

Triunfo en Bilbao con 14 jugadores del primer equipo

En Liga el Real Madrid es líder, muy líder, tanto que hasta asombra por el escaso pulso en la competición recientemente. Con una jornada más, aventaja en seis puntos al Sevilla, 13 al Betis, 16 al Rayo, 17 al Atlético, 17 a la Real Sociedad y 18 al Barcelona. Suma más goles que nadie, 41 por los 32 del Betis, y sólo ha encajado más que el Sevilla (16-13). Su cierre a 2021, sobreviviendo contra el Athletic en San Mamés con 14 jugadores del primer equipo, enseñó un gen competitivo que le está dando tanto como el fútbol.

Y en la Champions también le ha servido así, con cinco victorias (cuatro con la puerta a cero) y el único sonrojo del 1-2 del Sheriff en el Bernabéu. En la siguiente ronda, por el "escándalo" en el sorteo, le espera el PSG, mucho más hueso que el rival original, el Benfica. Pero, a pesar de que febrero aún queda lejos, el favoritismo de la eliminatoria se le ha colgado unánimemente al Madrid.

Con Courtois gigante, el dúo Militao-Alaba creciendo sin pausa, la CMK rejuveneciendo, Vinicius explotando, Benzema deslumbrando o Asensio y Rodrygo despertando para luchar por un puesto, Ancelotti parece haber encontrado la fórmula. Se le achaca que no rote más, que no haga antes los cambios y que no se crea a los canteranos. Los resultados dan la razón al entrenador, pero lo que le ocurrió a su Madrid en la segunda mitad de la 2014-15 se la quita... Sobre ello podrá meditar mientras disfruta del turrón.