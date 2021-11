Ancelotti: "Florentino tiene grandes planes para julio"

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha hablado. El "Corriere dello Sport", uno de los medios con más prestigio de Italia, ha sido el escogido por el preparador blanco para conceder una entrevista en la que ha repasado la actualidad del cuadro merengue, y ha sorprendido con unas declaraciones sobre el presidente, Florentino Pérez, y sus planes para el mercado de fichajes veraniego.

"En el Real todo es igual e inmutable, lo único que cambia son los entrenadores. Los mismos fisioterapeutas, los mismos almacenistas, los mismos periodistas, la misma visión, la misma urgencia de grandeza a pesar del daño económico que produjo la pandemia. En un año, a finales de diciembre de 2022, estará listo el nuevo Bernabéu y Florentino tiene grandes planes para julio", expresó.

Análisis sobre su fichaje por el Real Madrid

"La oferta fue una sorpresa fantástica, aunque yo nunca había perdido contacto con el club. Si fuera por mí, me quedaría de por vida, no existe un lugar mejor para el fútbol y para vivir. ¿Haaland además de Mbappé? Hablémoslo más adelante...", comentaba.

Sincero sobre Leonardo y las faltas de respeto

"En otros tiempos habría respondido de manera distinta, pero estoy en una fase de la vida en la que solo deseo estar en paz con el mundo. Estoy en el fútbol desde 1977... Casi 46 años, y 30 entrenando. Superé los 1200 partidos, perdí la cuenta. No tengo tiempo ni ganas para pelear. Cuando Florentino me querrá echar, no me enfadaré".

Claro sobre la Superliga

"El fútbol debe evolucionar rápidamente. Lo primero es reducir los partidos, se juega demasiado y mal, la calidad del espectáculo ha bajado mucho. Los jugadores no pueden más, hay quien rechaza ir con la selección. Cansancio, lesiones, partidos que acaban 10-0... Ya basta".

¿Cómo es su libreta?

"El entrenador listo es el que adapta el juego a las características de sus jugadores. Sería un idiota si, con un delantero como Vinicius que debajo de los pies tiene una moto, no apostara por el contragolpe. Otro ejemplo: si tengo a Cristiano, busco la manera para que le llegue el balón a menudo, no le pido volver atrás. Lo mismo con Ibra. Hay dos tipos de jugadores: los que marcan la diferencia y los que deben correr. No creo en las ideologías como el guardiolismo, el sarrismo... Creo en la identidad del equipo".