Ancelotti confirma la presencia de Arda Güler contra el Rayo Vallecano y anticipa que "Vinicius y Rodrygo van a meter más goles que Bellingham y Joselu"

El entrenador del Real Madrid comparece en la previa al partido de este domingo en el Bernabéu.

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha comparecido este sábado en la previa al partido de este domingo en el Santiago Bernabéu contra el Rayo Vallecano.

En ese sentido, el preparador italiano ha confirmado la presencia del turco Arda Güler contra el conjunto de Vallecas y se atrevió a anticipar que "Vinicius y Rodrygo van a meter más goles que Bellingham y Joselu".

¿Cómo está Vinicius después los últimos episodios racistas en el Clásico y lo que se habla de él desde Valencia?

Él está bien. Creo que está desafortunadamente acostumbrado a esto. Está focalizado en su partido y en su trabajo. No tengo que decirle nada en este sentido.

¿Verá la final de la Libertadores? ¿Va con Marcelo?

Veré el partido para meter la camiseta del Fluminense, sobre todo por Marcelo. Nada en contra de Boca Juniors, pero aquí en el Real Madrid somos muy aficionados de Marcelo y ojalá pueda conquistar otro título.

¿Qué opina de las declaraciones de Álvaro García sobre Fran García en las que dice que para jugar en el Madrid debe sacar maldad?

Ancelotti: "Fran García lo está haciendo muy bien. El hecho de que juegue o no juegue depende de la competencia que hay aquí. Ha tenido menos minutos con Mendy. Es un lateral que me gusta mucho y no tiene que cambiar su actitud. La maldad es un concepto que no me gusta mucho. Me gusta que tenga esta actitud porque es muy positiva en el vestuario".

¿Cómo ve a Endrick, que está destacando los últimos partidos con el Palmeiras?

Estamos viendo lo que está haciendo. Lo está haciendo muy bien. Tiene futuro y proyección y está progresando muy rápido.

¿Cómo están Ceballos y Mendy? ¿Sigue estando Mendy por delante de Camavinga para el lateral izquierdo?

Ceballos vuelve a trabajar la próxima semana. Mendy no ha tenido lesión, sólo una sobrecarga y creo que va a estar listo para el partido contra el Braga. Mendy es el lateral de referencia y en algunas situaciones Camavinga también puede aportar.

Hay muchos elogios a Bellingham. Pero ¿qué tiene que mejorar? ¿Tiene defectos?

De momento no ha mostrado defectos. No tiene que mejorar, a este nivel lo importante es la continuidad. Lo que marca la diferencia en los grandes jugadores es la continuidad en los partidos. De momento lo ha tenido. Destaco también el trabajo que hace con balón y sin balón. Su despliegue a nivel físico es muy alto para un jugador de estas características.

Hablaba de marcar diferencias en la Liga. ¿Eso quiere decir que saldrá con todo mañana?

Va a ser una Liga muy competida este año. Hasta el final se va a luchar contra el Barcelona y el Atlético y a ver qué pasa con el Girona. Se va a luchar hasta el final por la Liga.

¿Por qué a Rodrygo y Vinicius les está costando marcar?

Rodrygo y Vinicius van a meter goles a lo largo de la temporada. Van a marcar más que Bellingham y Joselu. Sobre esto no tenemos ninguna duda. Lo importante es que cuando ellos no están, están Bellingham y Joselu, que lo están haciendo bien. No tenemos prisa en este sentido.

Después de siete días sin jugar, ahora tiene tres partidos seguidos. ¿Qué planes tiene?

Habrá rotaciones estos tres partidos. Pero la prioridad es el partido de mañana, que jugamos contra un equipo sólido y muy bien organizado. La prioridad es ganar mañana. Después veremos. Es un momento de dar un golpe fuerte en la mesa con estos tres partidos, en Liga y en Champions.

¿Qué puede aportar Arda Güler?

Es un jugador ofensivo. Puede jugar como mediapunta, delantero centro, como extremo derecho a pierna cambiada... También puede jugar como interior.

Sin Tchouameni, ¿Camavinga es la principal opción para jugar de pivote?

Es una opción, sí. A veces jugamos con doble pivote en algunos partidos. Es el jugador que más se acerca por sus características a Tchouameni.

¿Está Arda Güler listo para jugar mañana?

Ha empezado esta semana a entrenar con el equipo. Mañana va a estar en la convocatoria. Poco a poco va a tener minutos.

¿Cuánto le motiva jugar un mes después en el Bernabéu?

De momento lo hemos hecho bien en casa. Nos va a ayudar siempre. Es nuestra casa y ahora podemos hacer un buen partido y mantener el liderato.