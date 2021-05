Ancelotti confirma la ausencia de James y Mina contra Aston Villa

Everton enfrentará este miércoles 13 de mayo una contienda muy importante para sus aspiraciones europeas, midiéndose ante el Aston Villa en calidad de visitante, en partido correspondiente a la Jornada 35 de la Premier League.

Sin embargo, en la conferencia de prensa previa, Carlo Ancelotti confirmó que no contará con James Rodríguez y Yerry Mina, que estarán fuera debido a sus respectivas lesiones. El otro ausente de los Toffees será el mediocampista marfileño JP Gbamin.

🤕 | Carlo says Yerry Mina, James Rodriguez and JP Gbamin are the only absentees for #AVLEVE. Everyone else is available.



Watch live: https://t.co/Xeb02M68ry pic.twitter.com/fQYdwL6Dxa