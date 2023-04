Amistoso Besiktas vs. Atlético de Madrid: por qué juegan, dónde, horario, sede y cómo ayudar a las víctimas del terremoto en Turquía

El partido se jugará el próximo miércoles 12 de abril en el Vodafone Park y comenzará a las 20:30 horas de España.

El Atlético de Madrid ha confirmado este sábado 8 de abril que disputará el próximo miércoles 12 del mismo mes un amistoso contra el Beşiktaş en Estambul.

Se trata de un encuentro solidario, único a nivel internacional, con dos clubes que en este 2023 también están unidos por la celebración de sus 120 años de historia, y cuya recaudación irá destinada para la organización "Together for Türkiye", que trabaja con los afectados del terremoto sufrido por aquel país.

El partido se jugará en el Vodafone Park y comenzará a las 20:30 horas de España, tal y como ha confirmado el Atlético de Madrid a través de un comunicado oficial publicado en su página web.

El comunicado del Atleti:

"El próximo miércoles 12 de abril nos desplazaremos a Estambul para disputar junto al Beşiktaş un encuentro solidario, único a nivel internacional, con dos clubes que en este 2023 también están unidos por la celebración de sus 120 años de historia, y cuya recaudación irá destinada para la organización Together for Türkiye que trabaja con los afectados del terremoto.

Además, para todos aquellos que no puedan asistir al encuentro y quieran sumarse a esta causa, os animamos a colaborar con el Fondo de Emergencias de Save the Children, campaña que sigue trabajando sobre el terreno en la ayuda a todos los afectados por los terremotos en Turquía y Siria. Desde el primer momento, nuestro club y la Fundación Atlético de Madrid hemos estado al lado de las víctimas cooperando con Save the Children, apoyando la campaña de LaLiga ‘Cada Minuto Cuenta’ y ahora seguimos sumando nuestro apoyo al fondo de emergencias de la ONG.

Save the Children, colaborador oficial del club, también estará presente en este partido benéfico plasmado en la parte trasera de nuestra camiseta. Ria Money Transfer, patrocinador oficial del Atlético de Madrid, cederá este espacio para esta ocasión tan especial, demostrando la buena relación y la alianza forjada entre ambas instituciones a lo largo de estos años.

El objetivo de todos los participantes es mantener presente en la sociedad la necesidad de ayuda y repetir la ola de solidaridad que recorrió el pasado mes de febrero todo el fútbol internacional. Una causa que no puede caer en el olvido y para la que sigue siendo necesaria la ayuda de todos.

Únete desde cualquier lugar del mundo y colabora con todos los afectados que siguen sufriendo las consecuencias de esta tragedia".