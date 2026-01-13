América vs Atlético San Luis, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

América recibe al Atlético San Luis este miércoles 14 de enero a las 19:05 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Ciudad de los Deportes dentro de la jornada 2 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido América vs Atlético San Luis del torneo Clausura 2026

Las Águilas tuvieron un gris debut en la competencia al empatar sin goles en su visita a los Xolos de Tijuana, por lo que ahora, en su presentación en casa, esperan poder imponer condiciones para sumar sus primeros tres puntos del certamen.

Los Potosinos cayeron en su cancha el fin de semana pasado contra los Tigres y en esta oportunidad, encaran otro juego complicado, en busca de dar la campanada en la capital mexicana contra el conjunto de los Azulcremas.

Aquí en GOAL te presentamos toda la información sobre cómo ver este partido del torneo Clausura 2026:

Cómo ver América vs Atlético San Luis, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Canal 5, TUDN, Vix Premium Estados Unidos TUDN, Unimás Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México por Canal 5, TUDN y Vix Premium, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN y Unimás. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de América vs Atlético San Luis

Liga MX - Clausura Estadio Banorte

El partido se disputa este miércoles 14 de enero a las 19:05 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Ciudad de los Deportes.

México: 19:05 horas

Estados Unidos:20:05 horas (tiempo del este)

Argentina: 22:00 horas

22:00 horas España:02:00 horas (jueves 15)

Noticias del equipo y escuadras

CF America contra Atletico de San Luis alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager A. Jardine Alineación probable Suplentes Manager G. Abascal

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de América

América jugará su primer partido del año en el Estadio Ciudad de los Deportes, en el que será su último torneo en dicho recinto, debido a que se espera que para mediados del 2026, ya puedan regresar al Estadio Azteca tras casi dos años de remodelación para la Copa del Mundo.

Una vez más, André Jardine no contará con Henry Martín para este compromiso, debido a un desgarre que sufrió previo al arranque del torneo Clausura 2026, el cual se suma a la lista de lesiones que ha padecido el delantero mexicano desde el semestre pasado que no le han permitido tener actividad con regularidad.

Alejandro Zendejas y Erick Sánchez serían las novedades de las Águilas para el choque contra el San Luis, toda vez que ya superaron sus molestias y se encuentran listos para ver minutos, si el entrenador brasileño así lo determina.

Noticias de Atlético San Luis

El Atlético San Luis no tuvo un buen arranque de torneo al caer en su debut contra Tigres en el Estadio Alfonso Lastras, lo cual ha sido un golpe duro para el entrenador Guillermo Abascal, quien vive su segundo certamen al frente del club y sabe que debe de mejorar lo hecho el anterior, donde no lograron acercarse a pelear por un puesto en Liguilla.

Aunque mantienen una buena diferencia con respecto a los otros equipos que están en la parte baja de la tabla porcentual, los Potosinos no pueden permitirse otro mal semestre, pues esto podría ponerlos en riesgo de pagar multa el próximo año futbolístico.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

