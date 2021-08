América, un rompecabezas aún incompleto para Santiago Solari

Santiago Solari aún está esperanzado con un fichaje para el extremo derecho.

Las respuestas de Santiago Solari, técnico del América, llevan la riqueza de la autenticidad. Si alguien le pregunta por la llegada de un último refuerzo no existen misterios ni tampoco evasivas: “Sí, me reafirmo, yo creo que es pertinente y necesario”. El argentino atraviesa una etapa de cambios desde que desembarcó en México, en enero de este año, y por eso siente la necesidad de ser espontáneo. De construir un futuro para el equipo y no sólo un presente cómodo para él.

Solari busca un refuerzo, porque -en menos de 15 días- perdió al argentino Leo Suárez (operado del tobillo derecho) y al ecuatoriano Renato Ibarra (con un desgarro en el muslo izquierdo), dos de sus opciones ofensivas en el mediocampo. “Pero, de todas maneras, cuando se arman los planteles no se hace por un rato ni para un entrenador, sino para el futuro”, afirma el técnico, convencido de decir las cosas claramente y no actuar delante de los medios y cámaras de televisión.

Esa forma de ser ha sido valorada positivamente por la directiva azulcrema, porque entienden que Solari quiere un equipo de lobos, gente con hambre y ambición, y no con grandes nombres. Por eso las últimas reuniones en el predio de Coapa han arrojado opciones de bajo perfil, pero consideradas también a futuro. Entre ellas, hay una que apunta al futbol de España, específicamente al Granada, casa del volante venezolano Darwin Daniel Machís.

Al jugador de 28 años, con contrato vigente hasta 2023, lo han buscado de México desde hace un tiempo. El último club en hacerlo fue el Monterrey, que, después de la salida de Avilés Hurtado, se dio a la tarea de sondear los costos de su traspaso. “Hay interés, pero nada más”, confirma una fuente cercana a Machís, sin que exista por ahora una negociación de por medio.

Según el sitio especializado Transfermarkt, el volante del Granada tiene un valor en el mercado de 11,8 millones de dólares, una cifra hoy lo mantiene lejos del plantel del América. La idea de Solari, Santiago Baños (presidente deportivo del club) y compañía es gestionar un préstamo como lo hicieron con Álvaro Fidalgo y Federico Viñas, para garantizar su compra después de probarlos.

“Acá en Venezuela se comenta bastante”, aporta otra fuente desde la concentración de la Vinotinto, a donde Machís no llegó -aunque fue convocado- debido a una “distensión del bíceps femoral de la pierna derecha”, de acuerdo con el informe médico de su selección. “Al técnico (José Peseiro) le gusta lo que ha hecho en el Granada. Es diestro, pero juega por la izquierda. Tiene una jugada clásica que engancha hacia el centro y pega de media distancia. Rápido, desequilibrante. Un buen jugador”, agrega el informante.

Aunque Machís es el primero de los perfiles, no es el único para Solari. Por eso la directiva se toma su tiempo. “Lo he comentado otras veces (incluso antes de la lesión de Renato Ibarra): hasta que no cierre el mercado, es difícil poder decir cuál es la plantilla definitiva”, sostuvo El Indiecito, después de su último partido en la casa del León.

Con el América en el primer lugar (17 puntos de 21 posibles) y sin derrotas en el torneo (cinco triunfos y dos empates), el técnico argentino quema madrugadas diagramando nuevos ejercicios. Su auténtica obsesión es convencer a los jugadores, mostrar sus fortalezas y esconder las debilidades. Para ello, sin embargo, le hace falta una pieza. La última de un rompecabezas que ya armó y desarmó varias veces.