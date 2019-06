Amenaza de secuestro influyó para que Peralta se fuera del América

El atacante dio su versión acerca de por qué aceptó la oferta de dos años de contrato por parte del Rebaño.

Oribe Peralta, tercer refuerzo de para el Apertura 2019, aceptó que la inseguridad que reina en la Ciudad de fue una de las razones por las que se decantó por dejar América y mudarse a Guadalajara.

En su presentación ante los medios de comunicación, el Cepillo explicó lo que vivió junto a su familia durante su estancia con el equipo de Coapa.

“Hubo una situación personal que hizo moverme. Fue muy fuerte, pero creo que a muchas personas les pasa, no debemos permitirlo, fue una amenaza fuerte de secuestro a mi esposa y a mis hijos, no por eso decido. Influyó que yo esté acá, pero no fue el cien por ciento”, mencionó en el Estadio Akron.

El exseleccionado nacional portará el dorsal 24 por los próximos dos años, mismo que portaba Carlos Cisneros, canterano que lo cedió y se recupera de una lesión.

Peralta, cobijado en todo momento por Tomás Boy y José Luis Higuera, aclaró que había llegado a su fin la etapa en el nido de Coapa.

“A toda la gente quiero decirles que estoy muy agradecido por el apoyo que me brindaron en América, si mi decisión les afectó, es como los ciclos terminan, así como hay vida, hay muerte. Son ciclos que terminan, creí que mi ciclo había terminado y ahora inicio un nuevo reto con ganas de crecer y seguir mostrando y hacerle a la gente ver que crean en los mexicanos, que confíen mas en los mexicanos”, dijo.

Detalló que “a la gente la respeto mucho y como dije antes, le agradezco el cariño que me brindó cuando estuve en esa institución y ahora que estoy de este lado sé que puede haber abucheos y apoyo para su equipo, yo trataré de enfocarme en lo que me toca hacer y aportar para que el equipo salga victorioso en cada partido”.