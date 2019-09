Amaury Vergara no quiere a Raúl Jiménez en Chivas

El presidente del Rebaño Sagrado descartó que piensen repatriar en un futuro al delantero mexicano.

Los repatriados son cada vez más comunes en la Liga MX. Y uno de los posibles bombazos del futuro es Raúl Jiménez, quien actualmente la está rompiendo con los Wolves en la Premier League. Sin embargo, en Chivas, desde ya, descartaron su eventual fichaje por su amor por el América.

"No, definitivamente no veo a Jiménez en , al igual que Ochoa, por quien me preguntaban recientemente. Lo siento por ellos, mis respetos a sus carreras, pero no tienen el perfil para Chivas", explicó Amaury Vergara, presidente del Rebaño Sagrado, en diálogo con TVC Deportes.

En ese sentido, el directivo le cierra la puerta a cualquier mexicano en Europa con pasado en el América y que además demuestre su amor por las Águilas, independientemente de la trayectoria que tenga. Es por eso que, a su juicio, Jiménez no tendría cabida en el proyecto de Chivas.