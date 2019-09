Always Ready rescata un punto frente a The Strongest

El equipo millonario igualó 1-1 frente a los atigrados y se mantiene en puestos de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

Always Ready salvó un punto en casa luego de empatar 2-2 frente a The Strongest que no pudo conservar los dos goles de diferencia con el que ganaba el partido que dio inicio a la fecha 12 del torneo boliviano.

Alentados por su público, el equipo millonario logró rescatar un punto en casa que le permite conservar el octavo puesto de la tabla de posiciones acumulativa que le da derecho a jugar, por el momento, la Sudamericana 2020.

El Tigre comenzó ganando con un tanto de Jair Reinoso a los 9 minutos, el colombiano se elevó por los aires y conectó un cabezazo que hizo inútil la estirada de Raúl Olivares.

El segundo gol también llegó mediante Reinoso quien aprovechó un pase de Bejarano para mandar con la pierna derecha el balón al fondo de las redes a los 20 minutos.

En el segundo tiempo Always Ready reaccionó y logró descontar mediante Sergio Adrián quien tomó un pase filtrado y ante la salida de Daniel Vaca mandó la pelota al fondo de las redes a los 47.

El gol del empate llegó en una serie de pases que finalizó Marc Enoumba a los 79 minutos del compromiso.

El empate hace que The Strongest se ponga tercero en la tabla de posiciones con 22 unidades, mientras que Always Ready es quinto con 18 puntos.