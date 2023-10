Las alineaciones del Porto vs FC Barcelona de la Champions League 2023-24: onces titulares, convocatorias y banquillos de suplentes

El equipo blaugrana disputa su segundo partido en la Liga de Campeones con la vuelta de Araújo, que descansó el viernes contra Sevilla.

El FC Barcelona se presenta por segunda vez en el Grupo H de la Champions League 2023-24 con la visita a Porto en el estadio Do Dragao e irá en busca de una victoria que le permita empezar a acercarse a su objetivo de clasificar a octavos de final por primera vez en tres temporadas.

El conjunto blaugrana llega a Portugal tras haberse estrenado en la Liga de Campeones con una contundente goleada 5-0 sobre el Amberes en Montjuic, mientras que su rival debutó con una muy buena victoria 2-1 a domicilio sobre Shakhtar Donetsk.

GOAL repasa las probables alineaciones del partido que se disputará este miércoles 4 de octubre desde las 21:00.

Araújo, de regreso

La principal novedad en el equipo blaugrana en su expedición a Portugal es la presencia de Ronald Araújo, quien vuelve a la convocatoria después de haber tenido descanso el viernes contra Sevilla. Para el uruguayo, el encuentro frente a los lusos será su estreno en esta temporada de la Champions, tras haberse perdido el partido contra Amberes por lesión.

Pepe se lo pierde

La presencia de Pepe era uno de los principales condimentos extra que tenía para el Barcelona el partido en Do Dragao, pero finalmente el central no estará disponible, tal como confirmó Sergio Conceicao en rueda de prensa. El ex del Real Madrid se perdió los últimos dos partidos del Porto por un edema en el gemelo y tampoco llegó a recuperarse a tiempo para el encuentro de la Liga de Campeones.

Convocados y XI del FC Barcelona

La siguiente es la delegación que Xavi Hernández llevó a Portugal:

El entrenador catalán aún no confirmó la alineación para el partido.

Convocados y XI del Porto

Sergio Conceicao no hizo pública la convocatoria ni la alineación para el partido contra el Barcelona.