Las alineaciones del Manchester City vs. Real Madrid de semifinales de la Champions League 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Carlo Ancelotti recupera a Eduardo Camavinga y a Eder Militao, por lo que tiene a todos disponibles para la batalla del Etihad

El Etihad Stadium de Mánchester será el escenario este miércoles de uno de los mejores partidos que pueden verse en el planeta fútbol: el duelo de vuelta de semifinales de la UEFA Champions League entre Manchester City y Real Madrid. Un envite, en ese sentido, que será el que defina cuál de los dos equipos competirá por el trofeo por excelencia en el fútbol europeo.

SIGUE EN DIRECTO EL MANCHESTER CITY VS. REAL MADRID DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2022-2023

El City, sin Aké, podría repetir el once de la ida

Para el partido, el Manchester City de Pep Guardiola llega con la importante baja de Nathan Aké, que, si bien su ausencia no está confirmada al 100%, todo hace indicar que no podrá ser de la partida. Sin el holandés, se espera que los 'citizens' salgan con el mismo once de la ida, con ese 1-3-5-1-1 con John Stones como pivote junto a Ilkay Gundogan y Rodri Hernández en la media; y retrasando su posición al eje de la zaga en tramos en los que los de Guardiola juegan con un 1-4-2-3-1, con Kyle Walker y Manuel Akanji por los costados en defensa, Rúben Dias en el eje de la zaga, y Ederson Moraes bajo palos.

En la línea de tres cuartos, Guardiola podría volver a confiar en Jack Grealish y Bernardo Silva junto a Kevin De Bruyne, en su apuesta por quitarle el balón al Real Madrid. Y, arriba, estará el 'cyborg' Erling Haaland, al que los blancos secaron en la ida, y que tratará de cobrarse su particular 'vendetta'.

Juega al GOAL Challenge del juego de Fantasy Kickbase y gana premios espectaculares: te puedes registrar aquí

Las dudas del Madrid Por su lado, el Madrid arriba al choque con todo. Carlo Ancelotti ha recuperado en tiempo récord a Eduardo Camavinga, que se lesionó de la rodilla el sábado ante el Getafe, pero que estará en el Etihad. Eso sí, está por ver si puede jugar como titular en el lateral izquierdo, o si es David Alaba quien ocupa su posición. Si eso sucede, Antonio Rudiger, que fue uno de los futbolistas más destacados en la ida y que Ancelotti ya ha confirmado que, salvo sorpresa, volverá a ser titular, saldría en el centro de la defensa junto a Eder Militao, de vuelta tras cumplir sanción en el primer asalto. En el lateral derecho, estará Dani Carvajal, con Thibaut Courtois en portería. En la media, aparece la otra gran disyuntiva de 'Carletto'. El técnico podría atreverse con Toni Kroos, Luka Modric y Fede Valverde, en un centro del campo de muchos quilates, pero también está la posibilidad de que adelante la posición de Valverde y meta en la media a Aurélien Tchouaméni e incluso al propio Camavinga, para tener un poco más de contención. Si eso sucediera, el 'Pajarito' jugaría arriba con Karim Benzema y el incombustible Vinicius Júnior, por lo que Rodrygo Goes sería el gran damnificado del once inicial. Aunque eso sí: con ello, Ancelotti se guardaría una fantástica baza para el segundo tiempo, con las miras puestas en sorprender al City con la velocidad y frescura del brasileño, que siempre se crece en los momentos importantes, en caso de que no saliera de inicio.

ALINEACIONES DEL MANCHESTER CITY VS. REAL MADRID Manchester City (1-3-5-1-1): Ederson; Walker, Rúben Dias, Akanji; Bernardo Silva, Rodri, Stones, Gundogan, Grealish; De Bruyne; Haaland Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba/Camavinga; Modric, Kroos, Fede Valverde; Rodrygo/Tchouaméni, Benzema y Vinicius

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL MANCHESTER CITY VS. REAL MADRID

PARTIDO Manchester City vs. Real Madrid FECHA Miércoles, 17 de mayo de 2023 ESTADIO Etihad Stadium, Mánchester (Reino Unido) HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL MANCHESTER CITY VS. REAL MADRID Por ahora, el Manchester City no ha hecho pública su convocatoria. REAL MADRID

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL MANCHESTER CITY VS. REAL MADRID

MANCHESTER CITY LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS - Aké: Lesión en el isquio Benjamin Mendy: Apartado - REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS - Camavinga: Lesión de rodilla Mendy: Lesión en el sóleo - -

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL MANCHESTER CITY VS. REAL MADRID

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ Liga de Campeones (M56)

M+ Liga de Campeones UHD (M441)

M+ Liga de Campeones BAR (Bar) 21:00 Sudamérica FOX Sports

ESPN

Star+ ARG: 16:00;

CHI: 15:00

COL: 14:00 México HBO Max 13:00

Últimos partidos de Manchester City

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Everton 0-3 Manchester City Premier League 14/05/2023 Real Madrid 1-1 Manchester City UEFA Champions League - Semifinales (ida) 09/05/2023

Próximos partidos de Manchester City

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Manchester City vs. Chelsea Premier League 21/05/2023 Brighton & Hove Albion vs. Manchester City Premier League 24/05/2023

Últimos partidos de Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Real Madrid 1-0 Getafe LaLiga 13/05/2023 Real Madrid 1-1 Manchester City UEFA Champions League - Semifinales (ida) 09/05/2023

Próximos partidos de Real Madrid