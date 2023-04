Las alineaciones del Girona vs. Real Madrid de LaLiga 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

El conjunto de Carlo Ancelotti, con varias bajas de peso para jugar frente al cuadro catalán

El Real Madrid afronta este martes una visita complicada, en sus aspiraciones de seguir firme en la segunda plaza de la clasificación de Primera División. Los blancos se enfrentan al Girona en Montilivi, en un choque al que ambos equipos llegan repletos de bajas.

El Madrid, con varias ausencias de peso

Los blancos llegan a Girona sin varios de sus mejores futbolistas. Karim Benzema se hizo daño el sábado ante el Celta de Vigo y no ha viajado, como tampoco lo han hecho David Alaba, Ferland Mendy, Dani Ceballos, que está sancionado, ni Eden Hazard, que se ha vuelto a lesionar. Sí que han entrado en la lista, por su lado, tanto Eduardo Camavinga como Rodrygo Goes, aunque ambos tienen molestias y no está claro que vayan a jugar. Además, Carlo Ancelotti ha convocado a dos de los grandes pilares del filial: el mediocentro Mario Martín y el talentoso mediapunta Sergio Arribas, que podrían tener minutos en Montilivi.

De cara al once inicial blanco, 'Carletto' podría confiar de nuevo en futbolistas como Marco Asensio, Nacho Fernández y Aurélien Tchouaméni, para dar descanso a sus jugadores más habituales. Por lo demás, se espera que regresen al equipo efectivos indiscutibles como Luka Modric, Toni Kroos o Dani Carvajal, que no fueron titulares frente al Celta. Si Rodrygo no estuviera en condiciones para ser titular, Asensio jugaría como 'falso nueve', escoltado por Vinicius Júnior y Fede Valverde. Aunque, si consigue ser de la partida, no hay dudas de que 'Rodry' será la referencia en punta de lanza. A última hora, el Real Madrid también ha anunciado que no podrá jugar Courtois, que no viaja a tierras catalanas por una gastroenteritis.

No llega mucho mejor el Girona de Míchel Sánchez, que afronta el choque con siete bajas por lesión. Es más, el sábado, en la derrota del cuadro catalán por 1-0 ante el Real Valladolid, se lesionaron Aleix García y Toni Villa, dos indiscutibles para Míchel. El segundo, además, se rompió el ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral externo de su rodilla derecha, por lo que no podrá jugar hasta 2024. Para sustituir al primero, Míchel podría optar por el brasileño Reinier Jesús, cedido precisamente por el Madrid, aunque también podría entrar el canterano Ricard Artero. Por Toni Villa, por su lado, se espera al talentosísimo Roro Riquelme.

ALINEACIONES DEL GIRONA VS. REAL MADRID Girona (1-4-3-3): Gazzaniga; Arnau Martínez, Juanpe, Santi Bueno, Javi Hernández; Reinier/Artero, Oriol Romeu, Iván Martín; Tsygankov, Taty Castellanos y Roro Riquelme Real Madrid (1-4-3-3): Lunin; Carvajal/Lucas Vázquez, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Tchouaméni, Kroos; Asensio, Rodrygo/Fede Valverde y Vinicius

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL GIRONA VS. REAL MADRID

PARTIDO Girona vs. Real Madrid FECHA Martes, 25 de abril de 2023 ESTADIO Estadio de Montilivi, Gerona HORA 19:30

LAS CONVOCATORIAS DEL GIRONA VS. REAL MADRID REAL MADRID "Thibaut Courtois no jugará hoy el encuentro entre el Girona y el Real Madrid, correspondiente a la 31ª jornada de Liga (19:30 h). El guardameta es baja de última hora debido a una gastroenteritis y no viaja con el equipo. En su lugar entra Mario de Luis en la convocatoria", ha puntualizado el conjunto merengue.

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL GIRONA VS. REAL MADRID

GIRONA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS David López: Lesión en el muslo Toni Villa: Lesión de rodilla Aleix García: Lesión en el muslo Yangel Herrera: Lesión en el gemelo Borja García: Lesión en el pie Kebé: Lesión de rodilla Joel Roca: Lesión muscular - - Arnau Martínez David López REAL MADRID LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Benzema: Golpe Hazard: Lesión de tobillo Alaba: Lesión en el gemelo Mendy: Lesión en el sóleo Thibaut Courtois: Gastroenteritis Camavinga: Golpe en el muslo Rodrygo: Problemas en la rodilla Dani Ceballos: 1 partido Camavinga Carvajal

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL GIRONA VS. REAL MADRID

ZONA CANAL HORARIO España Movistar+ LaLiga (M52)

M+ LaLiga 2 (M55)

M+ LaLiga UHD (M440)

LaLiga TV (Bar) 19:30 Sudamérica DSports

DGO ARG: 14:30;

CHI: 13:30;

COL: 12:30 México SKY Sports 11:30

Últimos partidos del Real Madrid

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Real Madrid 2-0 Celta de Vigo LaLiga 22/04/2023 Chelsea 0-2 Real Madrid UEFA Champions League - Cuartos de final (vuelta) 18/04/2023

Próximos partidos del Real Madrid