Las alineaciones del Elche vs. Barcelona de LaLiga 2021-2022: Onces, convocatorias y banquillo de suplentes

El Fútbol Club Barcelona de Xavi Hernández busca seguir en su línea ascendente. Después de sus tres goleadas consecutivas a Valencia (1-4), Nápoles (2-4) y Athletic de Bilbao (4-0), los de Xavi Hernández visitan este domingo al Elche en el Martínez Valero, en un duelo en el que buscarán los puntos para encimar la tercera plaza de LaLiga.

Poco a poco, Xavi Hernández va recuperando efectivos. Ahora, 'solo' tiene en la enfermería a Sergi Roberto, Ansu Fati, Samuel Umtiti, Álex Baldé y Moussa Wague. Aunque podría hacer rotaciones ante el Elche, con la vista puesta de reojo en el partido de Europa League del próximo miércoles ante el Galatasaray.

Así, Pablo Gavi, Luuk de Jong u Ousmane Dembélé podrían entrar al once para dar descanso a Sergio Busquets, Pierre-Emerick Aubameyang y Adama Traoré. Además, Dani Alves jugará en el lateral derecho, pues no está inscrito en Europa League y no será de la partida ante el 'Galata', cuando se espere que Sergiño Dest juegue por el carril.

Bajas y dudas en el Elche

Por su lado, el Elche de Francisco Rodríguez afronta el choque sin futbolistas importantes. Gerard Gumbau, que fue expulsado ante el Levante, está sancionado, mientras que Iván Marcone y Javier Pastore tienen molestias y son serias dudas. Además, Pedro Bigas, Helibelton Palacios y John Donald son baja por lesión. Con tanta ausencia, futbolistas como Raúl Guti, Kike Pérez o Fidel Chaves podrían ser titulares.

ALINEACIONES DEL ELCHE VS. BARCELONA Elche (1-4-4-2): Edgar Badia; Barragán, Enzo Roco, Gonzalo Verdú, Mojica; Tete Morente, Raúl Guti/Kike Pérez, Omar Mascarell, Fidel Chaves; Pere Milla y Lucas Boyé Barcelona (1-4-3-3): Ter Stegen; Dani Alves, Piqué, Araújo, Jordi Alba; Pedri, Frenkie de Jong/Busquets, Gavi; Adama Traoré/Dembélé, Aubameyang/Luuk de Jong y Ferrán Torres

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL ELCHE VS. BARCELONA

PARTIDO Elche vs. Barcelona FECHA Domingo, 6 de marzo de 2022 ESTADIO Estadio Martínez Valero, Elche (Alicante) HORA 16:15

LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL ELCHE VS. BARCELONA

ELCHE Lesionados Dudas Sancionados Apercibidos Pedro Bigas: Lesión en el isquio Palacios: Lesión en el isquio John Donald: Lesión de tobillo Pastore: Sobrecarga en el sóleo Iván Marcone: Contusión Gumbau: Roja directa Palacios Omar Mascarell BARCELONA Lesionados Dudas Sancionados Apercibidos Ansu Fati: Lesión de rodilla Sergi Roberto: Lesión en el muslo Umtiti: Fractura de un dedo del pie Álex Baldé: Lesión de tobillo Wague: Lesión de rodilla - - Eric García Nico González Abde

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL ELCHE VS. BARCELONA

CANAL ZONA HORARIO España Movistar LaLiga (M46 O110)

M. LaLiga 1 (M47 O112)

M. LaLiga UHD (M440 O111)

LaLiga TV (Bar) 16:15 Sudamérica - ARG y CHI: 12:15

COL: 10:15 México SKY Sports 09:15

