Las alineaciones del Atlético Madrid vs. Bayer Leverkusen de Champions League 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Los de Diego Pablo Simeone afrontan un encuentro trascendental por su futuro en Europa

El Atlético de Madrid afronta este miércoles un partido tremendamente importante en sus aspiraciones europeas. Los de Diego Pablo 'El Cholo' Simeone reciben en el Estadio Metropolitano al Bayer Leverkusen, con la necesidad imperiosa de no fallar si quiere mantener sus opciones de clasificarse a los octavos de final de la UEFA Champions League.

SIGUE TODO SOBRE EL ATLÉTICO MADRID VS. BAYER LEVERKUSEN DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2022-2023

Los rojiblancos son terceros del Grupo B, con 4 puntos. Con 6 está el Oporto, segundo, que se mide al Brujas, que es primero con 10. Por su lado, el Leverkusen es último, con 3 unidades. De cara al choque, Simeone podría apostar por un once muy parecido al que ganó el pasado domingo al Real Betis en el Benito Villamarín.

El bloque bajo es inamovible. Jan Oblak estará en portería, con Nahuel Molina, Stefan Savic, Josema Giménez y Reinildo Mandava formando en defensa de cuatro. Por delante, Axel Witsel y Geoffrey Kondogbia sostendrán al equipo en la medular, ante la baja por lesión de Koke Resurrección, el gran capitán. Se espera, además, que Ángel Correa percuta por banda derecha y que Antoine Griezmann y Álvaro Morata formen pareja de baile en punta de lanza. La única duda está en el flanco zurdo del ataque, con Saúl Ñíguez y Yannick Carrasco opositando al puesto.

El Leverkusen, con la gran duda de Schick

Por su parte, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso afronta el duelo con urgencias. El conjunto alemán debe sumar en el Metropolitano para no descolgarse, por lo que saldrá al campo a por todas. Jeremie Frimpong volverá al once en el carril diestro, en ese 1-3-4-3 con el que podría salir el Leverkusen. La gran duda está en punta de lanza, pues Patrick Schick (al que se vinculó este verano con el Atleti, por cierto), está tocado y no está muy claro que vaya a llegar. Si no estuviera, Adam Hlozek jugaría como '9', flanqueado en los costados por Callum Hudson-Odoi y Moussa Diaby.