Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Alineación oficial: Álvarez vs. Yamal en Barcelona-Atlético

Decisiones audaces a la altura de la importancia del partido

El Barcelona recibe al Atlético de Madrid en el Camp Nou en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones 2025-2026.

Hans Flick, técnico del Barça, apostará por un tridente ofensivo formado por Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marcus Rashford.

Diego Simeone recupera a Julián Álvarez en el once, ausente en el último duelo liguero que ganó el Barça 2-1.

Alineación oficial del Barcelona:

Portero: Joan García.

Defensa: João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsi, Jules Koundé.

Centrocampo: Dani Olmo, Eric García, Pedri.

Delanteros: Marcus Rashford, Robert Lewandowski y Lamine Yamal.

Alineación del Atlético de Madrid: 

Portero: Juan Muso.

Defensa: Molina, David Hanko, Le Normand, Mateo Ruggeri.

Centrocampo: Koke, Giuliano Simeone y Marcos Llorente.

Delantera: Ademola Lookman, Julián Álvarez y Antoine Griezmann.

La vuelta se jugará el martes en el Wanda Metropolitano; el ganador se medirá en semifinales al vencedor del Arsenal-Sporting de Lisboa.

Anuncios