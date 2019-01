Alfaro: "No hay mejor refuerzo que Nández"

El DT confirmó la continuidad del volante charrúa, aunque prácticamente lo descartó para el debut ante Newell's.

Gustavo Alfaro afrontará su debut oficial como técnico de Boca con más certezas que dudas. Y es que a pesar de que todavía no tiene el equipo definido, ya tiene un plantel delineado: Nahitan Nández y Wilmar Barrios, dos de los jugadores que más chances tenían de irse sobre el cierre del mercado de pases, finalmente seguirán en el club.

"No hay mejor refuerzo que Nández, queremos tenerlo al cien por ciento cuanto antes. Él me dijo que se queda feliz acá. Nosotros, ahora, trabajaremos para que lo busque la Juventus y no el Cagliari", comentó el DT, confirmando así su continuidad en el Xeneize.

"Fue un mercado complejo porque había muchas cosas que se decían y posibilidades que traen los representantes. No hubo negociaciones directas entre clube por Barrios", agregó. Así, tanto el charrúa como el colombiano se quedarán al menos hasta junio.