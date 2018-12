¿Alexis Sánchez podría regresar a Arsenal?

Al menos así lo cree Andrei Kanchelskis, ex jugador del United, quien hizo hincapié en el mal momento del atacante chileno en Old Trafford.

Mientras Alexis Sánchez se encuentra en Chile recuperándose de una lesión, su nombre sigue estando en el centro de la polémica debido a que no cumplió las expectativas en su primer año defendiendo al Manchester United. De hecho, diversos medios ingleses apuntan a que el Niño Maravilla podría estar viviendo sus últimos días en Old Trafford.

Y en ese escenario, Andrei Kanchelskis, ex jugador de los Diablos Rojos, se aventuró a pensar que el formado en Cobreloa podría buscar un regreso al Arsenal, club en el que se despidió con un registro de 80 goles en 166 partidos, 45 asistencias y cinco títulos: dos FA Cup y tres Community Shield.

En diálogo con Bwin, el delantero que participó en los títulos de 1993 y 1994 de los ingleses, sostuvo que "no me extrañaría que volviera a Arsenal. Era el hombre principal ahí y en el United es solamente uno más y no ha cumplido las expectativas", dijo el soviético.

Y para reforzar sus dichos, el ex atacante indicó que "allá era amado por todos los hinchas y llegó a ser ídolo, lo cual alimentó su confianza cada semana".

El artículo sigue a continuación

Asimismo, hizo alusión al hecho de que el oriundo de Tocopilla llegó al United como el futbolista mejor pagado en la Premier League, lo cual podría cambiar si retorna a los Gunners. "Mi gran duda es si pedirá el mismo sueldo que gana aquí, porque lo más probable es que ellos vuelvan a clasificar a la Champions", comentó.

Finalmente, puso énfasis en los supuestos líos de camarín que ha tenido José Mourinho con algunos elementos del plantel. "Claramente hay tensión y eso ha afectado en el camarín. Hay una atmósfera negativa y se nota en los partidos. No puede criticar a los jugadores en público y tiene que asumir su responsabilidad", cerró.

Cabe destacar, eso sí, que si el máximo artillero de la Selección chilena decide continuar en la tienda del Teatro de los Sueños, perderá su condición de ser el mejor remunerado de la competencia británica. Y es que según dio a conocer The Sun, el United quiere hacer todo lo posible por renovar al portero español David De Gea. Para ello, estarían dispuestos a ofrecer al golero un sueldo que alcanzaría las 400.000 libras semanales (más de 23 millones de euros por temporada), el doble de lo que percibe ahora.