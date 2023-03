Alexis Sánchez y su futuro como jugador: retiro, dónde jugaría en Chile y hasta cuándo

Alexis Sánchez desea retirarse en Tocopilla, pero no se cierra a jugar con alguno de los 'grandes' de Chile.

Aunque hoy vive un gran momento con el Marsella de la Ligue One, el Niño Maravilla ya piensa en el futuro y habló de su retiro; el futbolista de 34 años dijo en una entrevista para TVN que le gustaría terminar su carrera en el Tocopilla en la Tercera División y después ascender con el equipo.

"Mi sueño es terminar mi carrera en Tocopilla, en Tercera División. Me gustaría partir en Tercera, después subir a B y a Primera", declaró Alexis para la cadena de televisión pública.

En dicha entrevista, Alexis contó también que cuando militaba por la Premier League, estuvo cerca de irse al Manchester City, pues hablaba de la posibilidad con Pep Guardiola a diario, pero que Arsene Wenger no lo dejó, debido a que un jugador no quiso fichar con los Gunners para suplirlo.

El ídolo chileno fue cuestionado sobre si le gustaría formar un equipo de fútbol, a lo que el atacante respondió que sí, "y enseñarles su estilo de juego", pues sabe que "hay muchos niños que quieren ser como él".

Por último, a Sánchez también le preguntaron que si se ve defendiendo la camiseta de uno de los 'tres grandes' de Santiago, Colo Colo, Universidad Católica y Universidad de Chile. Categóricamente, contestó que su deseo es retirarse a los 40 años, que "no le gustaría jugar en Chile y no demostrar" pero está "abierto a todas las posibilidades". "Me gustaría, pero (estando) bien físicamente", tiró: "La U, Católica, Colo Colo, cualquiera, amo el fútbol".