Alessandro Navarro, la joya en el arco de Municipal

El joven guardameta es uno de los mejores prospectos de los Rojos en este Clausura 2020.

Municipal tiene entre sus filas a una verdadera joya. Alessandro Navarro tomó la portería de los campeones y se ha convertido en una pieza fundamental para que el equipo sueñe con el bicampeonato en este Clausura 2020.

Kenderson Alessandro Navarro tomó por segunda ocasión la titularidad y volvió a dejar en ceros su puerta en esta Jornada 6 ante Cotzumalguapa. El juvenil fue parte fundamental para la victoria de su equipo esta semana.

“Ya llevo dos partidos y no me han anotado, siempre me propongo dejar el marco en cero, pero sé que tengo que trabajar más y si quiere ser titular con más razón, porque Nicho es un gran portero, lamentablemente mucha gente no lo entiende, pero cuando haces las cosas bien todos están felices y cuando no te reprochan”, sentenció Navarro.

Más equipos

Navarro, de 17 años, cuenta con cuatro partidos jugados en la Liga Nacional. Su debut fue en semifinales del torneo pasado ante Comunicaciones, el único partido en el que ha recibido gol en su corta carrera profesional.