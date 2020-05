Alemania, partida en dos por el reinicio de la Bundesliga

Este fin de semana regresa el fútbol. Vuelve la Bundesliga en . Y sin embargo, el retorno de la competición choca contra lo que considera la mayoría de la población. Y es que la mayoría de alemanes, aproximadametne un 56 %, está en contra del reinicio este sábado de la , según apunta una encuesta de instituto demoscópico de la televisión pública ARD. Cabe recordar que la Bundesliga volverá por decisión del gobierno de la canciller Angela Merkel, que ha contado con el respaldo de todos los clubes. Será un campeonato plagado de nuevas medidas sanitarias, donde todos los jugadores y empleados se han sometido a diferentes test por coronavirus y donde se jugará a puerta cerrada, sin público.

El sondeo de la televisión ARD pregunta a los alemanes qué opinión tienen sobre el regreso de su campeonato en las actuales condiciones del país. El 56% está en contra del regreso del balón a los estadios teutones, el 31% está a favor de que se juegen partidos a puerta cerrada, el 12% no se interesa por el fútbol y el 1% no supo o no quiso responder, según este sondeo, realizado entre el 12 y el 13 de mayo.

Entre los consultados en el sondeo, hasta un 40 % se mostró partidario de continuar la temporada porque confía en las nuevas medidas santiarias adoptadas para que siga la competición, mientras que aproximadamente un 45% expresaba sus dudas sobre si las medidas adoptadas por las autoridades serán suficientes para garantizar el regreso del fútbol a los estadios alemanes. La Bundesliga regresará este sábado con el partido entre el Borussia de Dortmund y el Schakle 04. Por supuesto, se jugará sin público en las gradas.