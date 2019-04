Alejandro Gómez defendería el arco de Saprissa ante la UCR

Primera División de Costa Rica: El arquero de 30 años se perfila a sustituir a Kevin Briceño, expulsado en la fecha del fin de semana pasado.

La expulsión de Kevin Briceño durante el partido que terminó 1-1 frente a Alajuelense obliga a Saprissa a incluir a su arquero suplente para el duelo del sábado ante Universidad de .

Alejandro Gómez tomará su chance, en busca de defender de la mejor manera la portería de un equipo que no gana desde hace seis fechas (tres empates y tres derrotas) y que recibió 12 goles en dicha cantidad de encuentros.

"Si me da la oportunidad, la tomaré con mucha responsabilidad. Estoy listo, siempre he estado listo para competir. Por eso me entrené a conciencia todo este tiempo", expresó el nacido en Santiago de Puriscal hace 30 años.

Frente al actual bache, Saprissa se alejó de la cima -a cuatro unidades- y figura tercero, acechado por un pelotón de conjuntos que amenazan con sacarlo de la zona de los cuatro clasificados a playoffs. Entre ellos, la UCR, que aparece tres puntos por detrás.

"Serán dos partidos difíciles, sumamente importantes para nosotros y los rivales también tendrán cosas en juego. La U, principalmente, por el tema de salvar lo del descenso, y Grecia, la opción de meterse a zona de clasificación. Nosotros tenemos que ir por la victoria y nos enfocamos en hacer las cosas bien", agregó Gómez.