Alejandro Díaz, conmovido por pequeña aficionada

Municipal ganó este fin de semana, doblegando 3-1 a Siquinalá en el Trebol. Entre los anotadores estuvo Alejandro Díaz, uno de los ídolos de la afición Roja.

En las gradas, una pequeña aficionada mostró un cartel que decía: “Soy tu fan, Gambeta quiero tu camisola. Gambetita 100%, roja de corazón”, mensaje que conmovió al argentino y emprendió una búsqueda en las redes sociales.

Hasta el momento Díaz no ha encontrado vía Twitter a los padres de la fanática, aunque se espera que pueda cumplirle el sueño y protagonizar uno de los momentos más emotivos del Clausura 2020.

¿Me ayudan? Quiero localizar a esta nena y decirle que el próximo partido le doy mi camisola, hoy no me di cuenta a tiempo y ya no la encontré pic.twitter.com/p1r91M2uG3