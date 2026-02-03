Alavés vs. Real Sociedad, Copa del Rey: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Alavés recibe a la Real Sociedad este miércoles 4 de febrero a las 21:00 horas en el estadio de Mendizorroza, por los cuartos de final de la temporada 2025-2026 de la Copa del Rey.

Sigue aquí en directo el Alavés vs. Real Sociedad de la Copa del Rey 2025-26

Los Babazorros llega al compromiso después de vencer por marcador de 2-0 a Rayo Vallecano en los octavos de final, con goles de Toni Martínez y Carlos Vicente Robles.

Por su parte, los Txuri-Urdin dejaron en el camino por 4-3 en penales a Osasuna en la ronda de los 16 mejores, con anotaciones de Beñat Turrientes e Igor Zubeldia en el tiempo regular.

Cómo ver Alavés vs Real Sociedad, Copa del Rey 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga 2 y LaLiga TV M2, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Flow Sports (Argentina), Win Play (Colombia), El Canal del Fútbol (Ecuador), Meridiano TV (Venezuela), América Televisión (Perú), Flow (Uruguay) y Flow Eventos HD (Paraguay). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Select y Fubo Sports.

Hora de inicio de Alavés vs Real Sociedad

Copa del Rey - Copa del Rey Estadio Mendizorroza

El partido se disputa este miércoles 4 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de Mendizorroza.

México:14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Alavés

Raúl Martínez habló con la prensa en la semana sobre la posibilidad de avanzar en el torneo nacional.

“Este partido viene en un momento muy bueno, con ilusión y motivación. Jugamos en casa, con nuestra gente, y estar a un partido de las semifinales nos motiva a todos”, expresó.

“Desde el principio el equipo ha estado ilusionado. Vernos a un partido de estar en semifinales hace que nadie se quiera perder esta cita", agregó.

Noticias de la Real Sociedad

Pellegrino Matarazzo también entregó declaraciones en conferencia de prensa respecto a lo que espera del cruce de cuartos de final.

"Mentalmente el equipo está muy bien, sigue habiendo frescura, buena energía, los chicos están centrados, y físicamente los jugadores están en un momento bastante bueno para el partido de mañana, que es lo importante", explicó.

"Espero su mejor once. Han tenido dos días más para descansar, y por lo tanto no tienen que rotar jugadores. Esperamos un equipo como el que ha jugar los dos últimos partidos en los que han ganado al Betis y al Espanyol. Estamos preparados para adaptarnos y tener soluciones", agregó sobre el rival.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

