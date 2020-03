A Alan Pulido le gustaría regresar a Olympiacos

En medio de la ausencia de futbol en la por la pandemia de COVID-19 (coronavirus), misma que aplazó el regreso a los entrenamientos del , Alan Pulido aceptó cuál sería el equipo con el que jugaría en caso de volver a Europa.

El campeón de goleo del Apertura 2019 en no descarta al Olympiacos de Grecia, equipo con el que jugó un año antes de ser contratado por durante la etapa de Matías Almeyda.

“Si en un momento me proponen ir, claro que me encantaría, fue un lugar donde la pasé muy bien y me llevo muy buenas experiencias”, mencionó durante una entrevista con Goal en Instagram Live.

“Sí, estoy muy contento de haber jugado ahí, es un club que me abrió las puertas en Europa, me ayudó a cumplir uno de mis sueños”, complementó Pulido, uno de los pilares del equipo de Kansas.

Antes de jugar con Olympiacos, club con el que disputó 17 partidos en los que anotó seis goles y dio tres asistencias, jugó seis encuentros con el APO Levadiakos en los que marcó una anotación.

Primer partido en casa, muy contento con el gol y el triunfo del equipo, gracias a toda la afición por el cariño y el apoyo, vamos por mas// the first match in home, I’m very happy for my goal and victory of the team, thanks so much to the fans for your support, let’s go for more pic.twitter.com/6SOBPviTdg