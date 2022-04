Alaba quiere redención

David Alaba quiere culminar la temporada a lo grande en su primer año en el Real Madrid. El austriaco ha caído de pie en el Santiago Bernabéu, al cual ha encandilado con sus actuaciones en el terreno de juego y sus gestos durante y tras los partidos.

No obstante, un ganador como Alaba no puede permitir que los aficionados madridistas tengan en como última imagen del jugador lo sucedido en el último encuentro. En el Clásico ante el Barcelona no estuvo al nivel habitual y el equipo lo acusó, quedando retratado en los dos primeros goles. Además, el parón de selecciones no ha ayudado, pues Austria se ha quedado fuera del Mundial, lo que ha doblado el dolor futbolístico del ex del Bayern.

Sin embargo, si alguien ha demostrado de manera sobrenatural cómo responder a la presión durante este año, ese es David Alaba. Llegar al Real Madrid para sustituir nada más y nada menos que a Sergio Ramos es una tarea que a muchos otros habría asustado. Pero Alaba ha demostrado de qué pasta está hecho y ha rendido a un nivel extraordinario tanto en ataque como en defensa.

Junto a Militao forma una de las parejas más solventes del continente y sobre la cual el Real Madrid cimenta casi toda su temporada. Pero, además, lo que más ha gustado a los aficionados madridistas no solo ha sido el sensacional rendimiento deportivo, también la capacidad de liderazgo y el comportamiento ejemplar en el terreno de juego. Sus gestos tras los partidos aplaudiendo a la grada o en el mismo Clásico, siendo el primero en pedir perdón, engrandecen a un futbolista que, a nadie se le olvide, lo ha ganado todo a nivel de clubes en Alemania. Además, la manera en la que logró meter de nuevo en el partido ante el PSG a un lesionado Militao es ya una de las imágenes de la temporada.

Obviamente, el principal objetivo es el colectivo: sentenciar LaLiga e intentar lograr la decimocuarta Copa de Europa. Sin embargo, Alaba quiere resarcirse también a nivel individual y despedirse de su primera temporada en el Real Madrid con gran sabor de boca. En Balaídos ante el Celta, primera oportunidad de redención.