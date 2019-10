Al Real Madrid no le motivan "las tardes de Champions"

Los blancos jugaron su segundo partido europeo en el nuevo horario de las 18:55 y en su estreno encajaron una contudente derrota por 0-3 ante el CSKA.

El volverá a jugar este martes en la UEFA , su competición favorita pero lo hará en un horario extraño y más aún jugando en casa, ya que ni los jugadores merengues ni su afición están demasiado habituados a jugar a las 18:55, el horario en el que comenzará su partido ante el Brujas.

La temporada pasada ya se introdujeron estos nuevos horarios que tienen los partidos de la máxima competición continental a nivel de clubes y que tienen como objetivo que los aficionados puedan ver más de un partido por jornada.

De hecho, los merengues ya jugaron en este franja la pasada temporada en la sexta jornada de la fase de grupos 2018-2019, también fue en el coliseo merengue y acabaron perdiendo por 0-3 ante el CSKA de Moscú aunque esta derrota no hipotecó la clasificación de los blancos aunque sí fue uno de los resultados dolorosos que hipotecó tanto la temporada como el crédito de Solari, que unos meses después acabó siendo despedido.

Tras el 3-0 que cosechó el Real Madrid en su primer partido de la fase de grupos ante el no pueden permitirse repetir un tropiezo de este calibre ante el Brujas aunque el horario no ayudará a que el aspecto de las gradas del Santiago Bernabéu ni el ambiente sea el célebre de las noches de Champions pero el horario de tarde no se puede volver a atragantar o el pánico de no pasar a octavos puede ser real.