Al Hilal vs. Al Nassr, Liga Profesional Saudí: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Al Hilal puede abrir una ventaja masiva de siete puntos en la cima de la Pro League saudí si vencen al Al Nassr de Cristiano Ronaldo en un enfrentamiento espectacular el lunes.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo en inglés de Al Hilal vs Al Nassr FC, ya que GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Al Hilal vs Al Nassr, Liga Profesional Saudí 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Vamos 2 y OneFootball, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo se podrá ver por OneFootball. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, FOX Sports 2 y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si está en el extranjero, es posible que necesite usar una red privada virtual (VPN) para ver juegos usando su servicio de transmisión. Una VPN, como NordVPN, le permite establecer una conexión segura en línea. Si no está seguro de qué VPN usar, consulte la guía de GOAL sobre los mejores VPNs para transmisión de deportes.

Hora de inicio: Al Hilal vs. Al Nassr

El partido se disputa este lunes 12 de enero a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Kingdom Arena.

México: 11:30 horas

Argentina: 14:30 horas

Estados Unidos: 12:30 horas (tiempo del este)

Contexto del partido

El Al Hilal de Simone Inzaghi está en racha, ganando 10 partidos de liga consecutivos, el más reciente contra el recién ascendido Al Hazem con goles de Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves y Darwin Nunez.

Al Nassr está tratando de alcanzar después de una decepcionante racha de resultados, que los ha visto perder sus últimos dos partidos de la Saudi Pro League. Es sorprendente dado que comenzaron la campaña con 10 partidos seguidos. El compañero de equipo de Ronaldo en Portugal, Joao Felix, tiene seis goles fuera de casa esta temporada.

Noticias de lesiones y equipos

Al Hilal sigue sin contar con el defensor senegalés Kalidou Koulibaly y el portero marroquí Yassine Bounou, ambos todavía fuera en la AFCON.

Al Nassr deberá prescindir de Sadio Mane, también en la AFCON. Mohamed Simakan (muscular) y el ausente de larga duración Sami Al-Najei (rodilla) están fuera.

Novedades y plantillas

