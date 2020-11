Al Barcelona se le escapa otra noche de Griezmann

Desconexión total del francés ante el Dinamo, fallando incluso una ocasión inmejorable. Así fue el pobre partido de un genio desperdiciado.

"Quiero comer en la mesa de Cristiano y Messi" . Qué lejos queda aquella frase de Griezmann en The Guardian. Pasaron cuatro años, cambió de club -y de posición- y bajó su nivel. De estrella en el Atlético, a discutido en el , con el que este miércoles firmó otro partido para olvidar. Un futbolista repleto de talento, técnica e inteligencia que el equipo azulgrana desaprovecha un día sí y otro día también.

Un genio desperdiciado

Clase le sobra, pero ni Valverde, ni Setién ni ahora Koeman han sido capaces de hacer que el francés lo demuestre en el Camp Nou. El holandés todavía tiene tiempo, pero el miércoles se le escapó otro partido. Y será difícil que lo logre, en la medida que Griezmann siga jugando donde no jugaba con Simeone o donde no juega con Deschamps. Como sea, se fue otra noche en la que Griezmann está pero no está, que juega pero que no juega.

Una clara ocasión desperdiciada

En Goal ya se escribió que echar porquería sobre Antoine es deporte olímpico , pero su partido ante Dinamo Kiev fue especialmente extraño. Lo empezó fallando una ocasión imperdonable: sin portero, sin oposición y a centímetros de la línea de meta. Una oportunidad desperdiciada que pudo haberle perjudicado en lo anímico, porque no apareció más. Y eso que venía de marcar su primer gol del curso en Mendizorroza.

Tan clara es la ocasión, que el narrador canta gol.

Increíble el fallo de Griezmann. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/hsr1Dx3FrB — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 4, 2020

Desconectado: los números de Griezmann ante el Dinamo

Titular ante los ucranianos, el ex del Atlético ha dejado números y sensaciones muy mejorables de cara al futuro. Las estadísticas que arroja su segundo compromiso europeo del curso (no ingresó ante Ferencvaros) dejan claro que sólo puede ir a más. Es innegable que puede y debe aportarle cosas al Barcelona. Sin ir más lejos, contra hizo un buen partido, aunque en Turín también le faltó puntería.

Campeón del mundo con y estrella rojiblanca en , el genio galo volvió anoche a estar desconectado de sus compañeros. Para muestra, datos de Opta: en los 59 minutos que estuvo sobre el campo, dio apenas 14 pases (12 buenos, 8 de ellos en campo contrario), cinco menos que Dembélé (19 en total, 17 buenos). El ex del reemplazó precisamente a Griezmann a media hora del final. De esos 12 pases buenos, 3 fueron a Messi, 3 a Pjanic, 2 a Jordi Alba, 1 a Ansu Fati, 1 a Busquets y 1 a De Jong. Ninguno fue asistencia para gol.

No la olió Griezmann ante el Dinamo, tocando apenas 22 balones en una hora de juego. O lo que es casi lo mismo, tocando un balón cada tres minutos. Aleñá (9 en 8 minutos), Trincao (13 en 17 minutos) y Lenglet (17 en 17 minutos) tocaron la pelota menos veces que el francés, pero no en promedio. Dembélé lo hizo 29 veces en 31', por los 95 de Messi (90'), los 61 de Ansu Fati (73') o los 13 de Trincao (17'). Tocar tan poco el cuero le permitió perder apenas cuatro veces el balón, lejos de los 22 de Messi.

Tampoco aportó Griezmann en defensa, algo que se le suele destacar, siendo él y Messi los únicos titulares que no recuperaron ni una sola pelota en todo el partido. Sobre ese último punto, curiosa fue una frase de Koeman tras el encuentro: "El problema existe en que a veces no puedes presionar. Si presionamos tenemos que hacerlo con todo el equipo". Como sea, es trabajo del holandés recuperar a Griezmann y hacer que se siente en la mesa de Messi. Aunque sea de a ratos.