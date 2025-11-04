Ajax vs. Galatasaray, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Ajax recibirá al Galatasaray este miércoles 5 de noviembre en la Johan Cruyff Arena a las 21:00 horas (tiempo de España), como parte de la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026.
Sigue aquí en directo el partido Ajax vs Galatasaray de la UEFA Champions League 2025-26
El equipo de Ámsterdam no ha tenido un inicio bueno en la Eredivisie, pues se encuentran en la cuarta posición con solamente 20 puntos, ocho por detrás de Feyenoord y PSV Eindhoven, quienes comparten la cima del fútbol de los Países Bajos.
Por su parte, los Avrupa Fatihi son líderes de Turquía con 28 unidades y esperan poder trasladar el buen momento que viven a la escena internacional en la Liga de Campeones.
Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.
Cómo ver Ajax vs. Galatasaray, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo
|PAÍS O ZONA
|CANAL O STREAMING
|España
|M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4, Movistar+ Plus, Orange Fútbol 1
|Sudamérica
|ESPN 3 (Argentina, Chile y Colombia), Disney+ Premium (Resto de Sudamérica)
|México
|Fox One, Caliente TV
|Estados Unidos
|Paramount+, ViX Premium
El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4, Movistar+ Plus y Orange Fútbol 1, mientras que en México se podrá seguir por Fox One y Caliente TV.
En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 3 y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y Vix Premium.
Cómo ver desde cualquier lugar con VPN
Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.
Hora de inicio de Ajax vs Galatasaray
El partido se disputa este miércoles 5 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario la Johan Cruyff Arena.
- México:14:00 horas
- Argentina:17:00 horas
- Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)
Noticias del equipo y escuadras
Noticias del Ajax
Ajax ha perdido sus tres partidos disputados hasta la fecha en la Champions League, por lo que se encuentran en el último lugar de la fase de liga, de donde esperan salir para aferrarse a sus esperanzas de aspirar a estar en octavos de final.
Noticias del Galatasaray
El equipo de Estambúl no podrá contar para este duelo con su fichaje estrella, Ilkay Gündogan, siendo una baja muy sensible en busca de los tres puntos en los Países Bajos.
Cómo llegan al partido
Historial de Enfrentamientos Directos
Clasificación
