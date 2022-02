Ajax-Benfica, duelo de laterales con aroma blaugrana

Este miércoles se ven las caras en octavos de Champions League dos clubes míticos, Ajax (4) y Benfica (2) sumarán hasta seis ‘orejonas’ en el campo. Será la octava vez que se enfrenten en Europa. Primero en cuartos de final de 1968/69, jugando tres partidos, En las semifinales 1971/72 y en la fase de grupos de 2018/19. El global es de cuatro victorias para el Ajax, una para el Benfica y dos empates.

Los dos equipos llegan tras completar una gran fase de grupos. El Ajax logró ganar los seis encuentros que disputaron y pasar como primeros de grupo. Por su parte el Benfica pasó segundo de grupo, teniendo en su camino a dos ‘cocos’ como el Bayern de Múnich y el FC Barcelona, al que dejó en Europa League.

El club catalán tendrá un ojo puesto en este duelo de octavos entre Benfica y Ajax. Siempre sondea en el mercado la incorporación de un lateral, y la búsqueda se centra en la banda izquierda, dónde solo tiene a Jordi Alba. En su radar para esa demarcación, aparecen dos jugadores que se enfrentan en el Estadio Da Luz.

Uno de ellos es un viejo conocido de los azulgranas, Alejandro Grimaldo. El español de 26 años, fue canterano culé y desde que salió de La Masía no ha parado de crecer, 16 goles y 42 asistencias desde que aterrizó en Lisboa.

El artículo sigue a continuación

Esta temporada ha jugado 21 partidos en la Primeira Liga y sus datos demuestran la capacidad ofensiva que tiene. Cuatro goles y cinco asistencias, el último tanto este fin de semana ante el Boavista, igualando su mejor marca como profesional. En Champions, ha sido indiscutible, titular en todos los partidos, jugando el 93% de los minutos. Su rol tras la llegada de Nélson Veríssimo al banquillo sigue siendo de imprescindible por la banda izquierda.

Lleva cuatro años consecutivos siendo de los mejores asistentes de Portugal. A su favor, conoce la filosofía del Barça y sabe que puede ser alternativa a Alba. "El Barcelona ha sido siempre mi casa y no voy a cerrarme la puerta de casa. No voy a negarlo, siempre le voy a llevar el corazón. Crecí allí y ha sido uno de los sueños que he tenido desde pequeño", comentó sobre el Barça. Pero está totalmente concentrado con el Benfica."Estoy muy contento de haber crecido allí, pero ahora estoy en el Benfica y estoy contento también".

Y por la banda izquierda del Ajax, está un nombre que siempre interesa al Barça, Nicolás Tagliafico. El internacional argentino de 29 años, ha lastrado lesiones desde que ganó la Copa América este verano y no está siendo indiscutible para Erik ten Hag, que viendo los resultados favorables del equipo, no ha querido mover piezas. Tagliafico ha sido titular en los dos últimos encuentros de Champions y ha sumado una asistencia pero solo suma 12 partidos y dos titularidades en liga.