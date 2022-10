Ahora que Xavi es una piñata humana...

Rubén Uría analiza las críticas que está sufriendo el entrenador del Barça

Xavi está en el suelo y se ha convertido en una piñata humana. Hacer leña del árbol caído es deporte olímpico en este país y cuando no se gana, la crítica es feroz. Es algo consustancial al cargo que ocupa y al sueldo que gana. Hay quien sostiene que el Barça le queda grande, que quizá está demasiado verde, que no da la talla en los partidos ante los grandes y que, para este viaje, no hacían falta ni esas alforjas, ni esas palancas. El efecto Xavi se ha evaporado, muchos se han bajado echando pestes de La Xavineta - gracias a Dios, la pamema era ridícula- y el periobarcelonismo,, sea nostálgico de Cruyff o viuda de Koeman, coincide en el diagnóstico: si los resultados son malos, el juego del equipo preocupa aún más. Explicar que si Xavi no fuese una leyenda, y se llamase Setién, Valverde o Martino, estaría en la cuerda floja, es descubrir el fuego. Y airear estadísticas negativas de sus primeros 50 partidos para insinuar que es peor que Koeman, se desmiente con un hecho irrebatible: Ronald salió en globo cuando el Barça era noveno y Xavi acabó el curso segundo. Una cosa es que Xavi se esté equivocando y que el socio esté desilusionado y otra, bien diferente, retorcer la realidad. Xavi llegó para que el equipo jugase mejor y cumplió su misión respetando el estilo, buscando amplitud, tercer hombre y presión tras pérdida. Este curso, tras la venta de activos y la lluvia de grandes fichajes, los aficionados se frotaban las manos y gritaban a los cuatro vientos que el Barça había vuelto. Desatada la euforia, Xavi, desde el primer día, asumió que toda la presión sería para él. Si ganaba, cosa de los jugadores. Si perdía, culpa suya. Tras un arranque de caballo andaluz en Liga, ahora ha llegado una parada de burro manchego en Europa. Cuatro citas grandes, cuatro bofetadas. Bayern, Inter y Madrid medían la estatura de este Barça. Y no ha dado la talla. Xavi no es el único culpable, pero sí el gran responsable. No hace falta ser muy listo para saber que, cuando uno no encuentra soluciones, pasa a ser parte del problema. De momento, Xavi tiene margen, pero sabe mejor que nadie que no tiene crédito ilimitado. Laporta ya avisó: “Perder tendrá consecuencias”. Y Xavi, que no tiene tiempo porque el Barça no se puede permitir otro año de naderías, tiene que acelerar el proceso: construir un equipo y ganar títulos. Fácil de decir, difícil de hacer. Herramientas tiene. La cuestión es qué hará después de estrellarse en el Bernabéu. Es lógico que Xavi quiera seguir siendo el fundamentalista número uno del estilo en el que cree y predica, pero para sublimar la obra de Pep y Johan, antes necesita demostrar que es un líder. Necesita recuperar la autoestima del grupo, tomar decisiones y apostar por los jugadores que tengan rebeldía y hambre. Debe trabajar la presión, generar nuevos automatismos, encontrar nuevas maneras de atacar y corregir los desajustes de una defensa de cartón piedra, porque los equipos siempre se construyen de atrás hacia adelante y no al revés. De propina, tiene que darle una vuelta a su discurso, porque las excusas empiezan a parecer un ‘meme’. Cada vez que el Barça muerde el polvo, el personal recita de memoria, con musicalidad y socarronería, la cantinela habitual que repite Xavi: ‘hemos dominado’, ‘fuimos superiores’, ‘merecimos más’, ‘el fútbol ha sido cruel’, ‘ya lo habíamos hablado’ y por supuesto, los repetitivos y recurrentes ‘errores puntuales’. Xavi Hernández sigue siendo un proyecto de entrenador interesante, un técnico con una idea reconocible y un barcelonista de cuna que conoce la casa como la palma de su mano. Llegó para mejorar el fútbol del Barça y lo logró. Ahora su equipo ha involucionado y preocupa más la falta de juego que sus malos resultados. Xavi sueña con ganar y gustar. Y ahora que vienen curvas, ahora que algunos empiezan a dudar de su capacidad, tiene una oportunidad de oro para medirse a sí mismo. Si Xavi quiere un Barça valiente, no puede permitir ni un minuto más que su equipo transmita miedo. Algunos aún creemos en Xavi. El camino pasa por dejar de pronunciar la palabra autocrítica y aplicársela. Con personalidad, determinación y valentía. Sin 'errores puntuales'.

