Marchesín reconoció que sueña con volver al América

El arquero espera tener una segunda etapa con las Águilas, una vez culmine el ciclo de Guillermo Ochoa en la institución.

Agustín Marchesín se convirtió en uno de los grandes ídolos de la afición del América. El guardameta, actualmente en el Porto, no olvida lo que fue su paso por las Águilas y espera volver en un futuro, cuando termine la etapa de Guillermo Ochoa en el club.

"Al final fue una gran decisión porque está Ochoa, que es un ídolo nacional. Ojalá que el día de mañana cuando a Memo le toque salir, a mí me toque volver de la mejor manera", expresó el argentino en una entrevista concedida para TyC Sports .

Hablamos con Nolito, ex compañero de Chicharito en @SevillaFC...



Y le preguntamos: ¿Por qué el mexicano no logró adaptarse al juego del equipo español? 🤔 pic.twitter.com/VPcojNtPJG — Goal (@goalmex) March 26, 2020

Marchesín, además, destaca la emoción con la que se vive el futbol mexicano y lo difícil que fue dejar el América. "En México se vive con pasión el fútbol. Así como me pasó en que me fui llorando, en América me pasó exactamente lo mismo", reconoció.

Más equipos

Vale destacar que el arquero estuvo tres temporadas en el América, periodo en el que se consagró campeón de la , la y el . Todo esto le permitió ser considerado por el Porto, equipo que pagó cerca de 8 millones de dólares.