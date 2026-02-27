Adidas revive la gloria de la Azzurri con la camiseta tradicional de Italia de 1970

adidas y la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) han presentado la nueva camiseta Italia 1970, un modelo inspirado en la tradición que rinde homenaje a una de las décadas más emblemáticas de la historia de la Azzurri.

Inspirada en los diseños clásicos de los años 70, la camiseta rinde homenaje a la época que ayudó a forjar la identidad futbolística de Italia a nivel mundial. Esta prenda de coleccionista reinterpreta el estilo vintage con un toque moderno, lo que la convierte en una pieza imprescindible para los aficionados de la Azzurri y los amantes de la cultura futbolística retro.

addias

La camiseta Italia 1970s cuenta con el histórico escudo de la FIGC utilizado durante toda la década, lo que le confiere una autenticidad vintage. Sobre el escudo tricolor, la palabra «ITALIA» aparece en amarillo dorado intenso, acentuando el aspecto clásico de la camiseta.

En el lado izquierdo del pecho, el trébol blanco de adidas con contorno negro completa la estética tradicional, en un guiño a la identidad profundamente arraigada de adidas y al atractivo atemporal de la época dorada del fútbol.

El emblemático futbolista italiano Alessandro Del Piero presentó la camiseta en el desfile «Unexpected» durante la Semana de la Moda de Milán, donde adidas fusionó deporte, moda y cultura en una presentación única.

adidas

Este lanzamiento subraya el compromiso de adidas de celebrar la historia del fútbol más allá del terreno de juego, conectando el deporte con un estilo de vida más amplio y momentos culturales.

Tienda: Camiseta adidas x Italia 70

La camiseta Italia 1970's Jersey está disponible a partir de hoy, 27 de febrero, en las tiendas adidas, en distribuidores seleccionados, en las tiendas FIGC y online en adidas.co.uk/football-jerseys.

Tanto si eres un seguidor de toda la vida de la Azzurri como si eres un fanático de la moda futbolística vintage, este lanzamiento tradicional ofrece una pieza clásica de la historia del fútbol italiano.