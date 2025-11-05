Adidas revela los nuevos uniformes de local para la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluidas Alemania, Argentina y España

Con la mayor Copa Mundial de la FIFA de la historia acercándose rápidamente, adidas ha tomado el centro del escenario al revelar su colección más grande de camisetas de local de equipos nacionales, una celebración abarcadora de identidad, innovación y diseño. Antes del evento principal de 2026, la marca ha creado 22 camisetas a medida para sus federaciones socias, cada una contando una historia arraigada en el patrimonio mientras señala hacia una nueva era audaz para el juego.

Desde las tradicionales franjas celestes de Argentina hasta la geometría reinventada del kit de Alemania y los tonos inspirados en el horizonte de Japón, cada camiseta canaliza la esencia de su nación en una forma fresca y contemporánea. La colección habla del lenguaje en evolución del diseño de fútbol, uno que mezcla la nostalgia con la modernidad, rindiendo homenaje a los triunfos pasados mientras abraza la energía global de una nueva generación de jugadores y aficionados.

adidas

Más que simples declaraciones de estilo, estas camisetas están construidas con la tecnología de rendimiento más avanzada de adidas hasta la fecha. Diseñadas para soportar los climas variados de Canadá, México y Estados Unidos, cada camisa incorpora materiales de próxima generación CLIMACOOL+ y zonas de ventilación mapeadas en el cuerpo para mantener a los jugadores frescos y serenos en el mayor escenario del fútbol. Detalles sutiles, desde escudos lenticulares hasta inscripciones ocultas, recompensan una inspección más cercana, creando un sentido de descubrimiento que se extiende más allá de los 90 minutos.

adidas

Para adidas, la colección de 2026 no es simplemente un guiño al orgullo nacional; es una invitación a conectar. "Un uniforme nacional es un símbolo de unión y orgullo," dice Sam Handy, director general de adidas Football. "Estos diseños honran las raíces de cada nación mientras celebran una nueva era donde cada aficionado, en cualquier lugar, es parte de la historia."

adidas

A medida que el fútbol se prepara para unir continentes por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, el último lanzamiento de adidas captura ese espíritu global en forma de tela, tejiendo historia, cultura e innovación en camisetas que prometen definir el próximo capítulo del hermoso juego.

Los aficionados no tendrán que esperar mucho para conseguir los nuevos estilos, ya que todas las nuevas camisetas Home de las federaciones de adidas estarán disponibles para su compra a partir del jueves, 6 de noviembre de 2025.

Galería de kits de local de adidas para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Argelia

Argentina

Bélgica

Chile

Colombia

Costa Rica

Alemania

Hungría

Italia

Japón

México

Irlanda del Norte

Perú

Escocia

España

Suecia

Ucrania

Venezuela

Gales

