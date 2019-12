Adama Traoré, ex del Barcelona: "Si tengo que ir al Madrid, iré"

El jugador del Wolverhampton no descarta vestir de blanco alguna vez.

Adama Traoré no llegó a triunfar en el , pero salió de la Masía y hoy es una de las grandes revelaciones de la Premier League, donde está teniendo un papel destacado en el Wolverhampton, por lo que se ganó la llamada de la Selección española cuando entonces el entrenador era Robert Moreno. Sin embargo, pese a su pasado azulgrana, Adama ha reconocido en una entrevista concedida a 'Jugones' que firmaría por el máximo competidor del Barça, el .

DE LA MASÍA A LA SELECCIÓN: ¿QUIÉN ES ADAMA TRAORE?

Consultado sobre si ficharía por el conjunto capitalino, Traoré sentenció: "Si tengo que ir al Madrid, me iré". Y en cuanto a su salida del Camp Nou, recordó: : "Hubo un malentendido con el Barcelona. Mi salida no fue la mejor, pero me guardo esa historia para mí".

Por otro lado, preguntado acerca de su sorprendente cambio físico, aseguró: "No hago pesas. Es difícil de creer, pero no hago pesas. Es genética. Hago ejercicio, pero cojo volumen muy rápido".

El artículo sigue a continuación

Además, Adama confesó que le gustaría volver a . "Sí, ¿por qué no? Pero me hice una promesa de ser de los mejores de ", añadió.

Traoré comenzó su carrera en el Hospitalet, el equipo de su ciudad, donde comenzó a destacar. Ante su potencial, el FC Barcelona tomó la decisión de ficharle con solo 8 años y se incorporó a La Masía, la famosa cantera de talentos azulgrana, donde salieron Xavi, Iniesta o Messi, por poner solo algunos ejemplos. Por diferentes razones, en agosto de 2015 acabó saliendo del Barcelona con rumbo al Aston Villa.

En la actual temporada, Traoré hizo 4 goles y dio 4 asistencias en 19 partidos de la Premier League, además de un gol en 5 encuentros de la .